Визначено переможців конкурсу на зайняття вакантних посад суддів в Одеському апеляційному суді

Вищою кваліфікаційною комісією суддів України 27 травня ухвалено рішення про затвердження рейтингу кандидатів на зайняття вакантних посад суддів в Одеському апеляційному суді за результатами кваліфікаційного оцінювання в межах конкурсу, оголошеного рішенням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 14 вересня 2023 року № 94/зп-23 (зі змінами).

Питання рекомендування кандидатів для призначення на посаду судді розглядатиметься 8 червня 2026 року пленарним складом Комісії.

Крім того, Комісією припинено кваліфікаційне оцінювання 4 суддів на відповідність займаній посаді, які в межах процедури цього конкурсу, підтвердили здатність здійснювати правосуддя в апеляційному загальному суді.

