Дональд Трамп зробив жорстку заяву щодо переговорів з Іраном

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран прагне укласти угоду з Вашингтоном, однак США поки не влаштовують запропоновані умови, пише Reuters.

«Іран дуже налаштований, вони дуже хочуть укласти угоду. Поки що вони цього не досягли... ми не задоволені нею, але будемо», - сказав президент США 27 травня під час засідання уряду в Білому домі.

При цьому Трамп натякнув, що у разі провалу переговорів Вашингтон може вдатися до інших дій.

«Або ми це зробимо, або нам доведеться просто завершити справу», - заявив він.

При цьому американський лідер не уточнив, які саме умови угоди наразі викликають невдоволення у США.

