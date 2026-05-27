Аліменти після 18 років: коли батьки зобов’язані утримувати дитину з інвалідністю

Повноліття не припиняє обов’язок утримання, якщо дитина є непрацездатною та потребує матеріальної допомоги.

Колаж: SUD.UA

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Утримання дитини з інвалідністю є обов’язком батьків навіть після досягнення нею повноліття, якщо така дитина є непрацездатною та потребує матеріальної допомоги. У Сумському міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції пояснили, як в Україні врегульовується питання аліментів у таких випадках та хто може претендувати на фінансову підтримку.

Відповідно до норм Сімейного кодексу України батьки зобов’язані утримувати повнолітню дитину, якщо вона є непрацездатною через інвалідність та потребує допомоги, а батьки мають можливість її надавати.

Оформити виплату аліментів можна кількома способами:

за добровільною домовленістю між батьками;

через нотаріально посвідчений договір про сплату аліментів;

у судовому порядку.

Також право на матеріальне утримання може отримати той із батьків, хто постійно проживає з дитиною з інвалідністю та здійснює за нею догляд. Для цього необхідно, щоб інший із подружжя мав можливість надавати фінансову підтримку.

Таке право зберігається протягом усього часу спільного проживання з дитиною та догляду за нею. При цьому рівень доходів того з батьків, хто здійснює догляд, не впливає на можливість отримання утримання.

Розмір аліментів визначає суд. Виплати можуть встановлюватися як у частці від доходу платника, так і у твердій грошовій сумі.

Під час розгляду справи суд враховує:

стан здоров’я та матеріальне становище дитини;

фінансовий стан платника аліментів;

наявність інших утриманців;

майно, кошти та майнові права платника;

значні витрати платника, якщо не підтверджено джерело походження коштів.

Позови про стягнення аліментів, збільшення їх розміру, стягнення пені чи додаткових витрат на дитину можуть подаватися за місцем проживання позивача. Водночас позивачі у справах про стягнення аліментів звільняються від сплати судового збору в усіх судових інстанціях.

У Міністерстві юстиції підкреслили, що аліментні зобов’язання щодо дітей з інвалідністю є важливим механізмом забезпечення належних умов життя, лікування та соціальної підтримки таких осіб.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.