У Львові перехожі витягли чоловіка зі службового авто ТЦК – відео

У ТЦК заявили про зрив мобілізаційних заходів.

У Львові під час роботи групи оповіщення ТЦК стався інцидент за участі перехожих, які, за попередньою інформацією, витягли чоловіка зі службового автомобіля. Про це повідомили у Львівському ТЦК та СП.

У військкоматі заявили, що під час події було пошкоджено службовий транспорт, а також створено загрозу життю та здоров’ю військовослужбовців. Крім того, там зазначили, що інцидент фактично зірвав виконання заходів з мобілізації.

За повідомленням ТЦК, подія сталася в районі вулиці Богдана Хмельницького у Львові, де група громадян нібито вчинила агресивні дії щодо службового автомобіля.

«Львівський ОТЦК та СП засуджує будь-які протиправні дії, спрямовані на перешкоджання законній діяльності військовослужбовців під час проведення заходів мобілізації», — йдеться в заяві.

У відомстві також наголосили, що пошкодження майна, заклики до насильства та перешкоджання роботі представників сектору безпеки і оборони є неприпустимими та можуть мати правові наслідки відповідно до чинного законодавства України.

