У Києві за рік через ЦНАПи зареєстрували 2 486 собак і 295 котів

Для реєстрації тварини у ЦНАПі необхідно подати низку документів.

У Києві за рік у столиці через Центри надання адміністративних послуг зареєстрували майже 2,8 тисячі домашніх тварин — 2 486 собак і 295 котів. Про це повідомила КМДА.

У «Київській міській лікарні ветеринарної медицини» нагадали, що реєстрація домашньої тварини – це офіційне внесення інформації про тварину та її власника до муніципального реєстру міста Києва.

Після реєстрації тварині присвоюють унікальний номер, а власник отримує реєстраційне посвідчення, яке підтверджує право власності на улюбленця та жетон з індивідуальним QR-кодом.

У КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини» наголошують, що реєстрація:

допомагає оперативно ідентифікувати тварину у разі її втрати – наприклад, якщо загубленого собаку чи кота знаходять на вулиці, за даними реєстру можна швидко встановити контакт із власником;

забезпечує правовий захист інтересів власника та тварини – зокрема, у випадках спорів щодо права власності, втрати тварини, її викрадення або необхідності підтвердити факт утримання тварини;

сприяє контролю за дотриманням ветеринарно-санітарних норм – наприклад, дає змогу відстежувати наявність обов’язкових щеплень проти сказу та інших профілактичних ветеринарних заходів;

впливає на розвиток міської інфраструктури для утримання домашніх тварин – дані реєстру допомагають місту планувати облаштування майданчиків для вигулу, встановлення урн для прибирання за тваринами та розвиток інших pet-friendly рішень.

«Реєстрація собак – обов’язкова, котів – за бажанням власника.

Зареєструвати тварину можна через ЦНАП або безпосередньо у КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини». Спростити процес реєстрації можна самостійно заповнивши картку на pets.kyivcity.gov.ua», - йдеться у повідомленні.

Зокрема, для реєстрації тварини у ЦНАПі необхідно:

Заповнити форму №1 (видається адміністраторами ЦНАПу).

Надати квитанцію про оплату послуги.

Подати копію ветеринарного паспорта тварини з відмітками про щеплення від сказу (за наявності).

Надати кольорове фото довільного розміру на якому чітко видно тварину і можна ідентифікувати її з інформацією вказаною в документах.

