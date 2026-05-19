В Україні пропонують обов’язкову відеофіксацію всіх нотаріальних дій

Пропонується законодавчо закріпити обов’язковий запис усіх нотаріальних дій із фіксацією учасників процесу.

На сайті Кабінету Міністрів України зареєстровано петицію №41/009925-26еп щодо запровадження обов’язкової відеофіксації нотаріальних дій в Україні. Звернення адресовано Президенту України, Верховній Раді та Кабінету Міністрів.

Автор ініціативи просить на законодавчому рівні запровадити обов’язкову відеофіксацію всіх нотаріальних дій з метою захисту прав громадян, підвищення прозорості нотаріальної діяльності та запобігання можливим зловживанням.

У тексті петиції зазначається, що чинне законодавство не передбачає обов’язкової відеофіксації під час вчинення нотаріальних дій, що, на думку автора, створює низку ризиків. Серед них — складність підтвердження добровільності підписання документів, можливі випадки тиску на учасників правочинів, ускладнення доведення обставин у судових справах, а також потенційні маніпуляції з документами та поясненнями сторін.

Окремо вказується, що відсутність відеозапису унеможливлює повноцінну перевірку дій нотаріуса та поведінки учасників нотаріальних процедур.

Серед запропонованих змін — внесення правок до Закону України «Про нотаріат», які передбачатимуть обов’язкову відеофіксацію всіх нотаріальних дій та зберігання записів у захищеному електронному реєстрі.

Також пропонується встановити мінімальний строк зберігання відеозаписів не менше п’яти років і визначити порядок доступу до них — за запитом суду, слідства або сторін процесу.

Петиція передбачає запровадження відповідальності нотаріусів за відсутність відеофіксації, а також встановлення технічних вимог до якості запису — з обов’язковою фіксацією зображення, звуку та всіх учасників процесу.

Окремо наголошується на необхідності захисту персональних даних, недопущення несанкціонованого редагування або видалення записів.

Запровадження відеофіксації, на думку автора ініціативи, може підвищити довіру до нотаріальної системи, зменшити кількість шахрайських дій, забезпечити належну доказову базу у судових спорах, а також захистити як громадян, так і нотаріусів від необґрунтованих звинувачень.

