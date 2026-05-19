Уряд спростив отримання статусів для ветеранів і родин загиблих Захисників — що змінилось

Оновлення торкнулися подання заяв, переліку документів і доступу до послуг через ЦНАП.

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, підготовлену Міністерством у справах ветеранів України, яка спрощує процедури отримання статусу особи з інвалідністю внаслідок війни та члена сім’ї загиблого (померлого) Захисника чи Захисниці України, а також оформлення посвідчень ветерана. Про це повідомили в Мінветеранів.

У відомстві зазначають, що зміни мають зробити відповідні процеси простішими, швидшими та зручнішими для ветеранів, ветеранок і членів родин полеглих.

Серед ключових нововведень — можливість під час подання заяви на отримання статусу одразу зазначати бажання отримати паперове посвідчення ветерана. Це стосується як паперових, так і електронних заяв.

Також скасовуються обмеження щодо форми подання витягу з інформаційно-аналітичної системи «Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності та наявності судимості».

Члени сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України зможуть подавати заяви про надання відповідного статусу через ЦНАП в електронній формі незалежно від місця задекларованого або зареєстрованого проживання чи перебування.

Окрім цього, перелік документів для встановлення статусу доповнено копією протоколу засідання штатної військово-лікарської комісії. За потреби цей документ зможе витребувати місцевий структурний підрозділ з питань ветеранської політики.

Окремо уточнюються підстави для надання статусу членам сімей осіб, яких суд визнав безвісно відсутніми, оголосив померлими або щодо яких встановлено юридичний факт загибелі. У таких випадках проходження військово-лікарської експертизи більше не вимагатиметься — підставою стане відповідне судове рішення.

У Мінветеранів наголошують, що ухвалені зміни мають зробити отримання статусів і посвідчень більш доступним і зрозумілим для ветеранів, ветеранок та родин полеглих Захисників і Захисниць України.

