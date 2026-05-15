Україна повернула з російського полону 205 військових, фото

10:48, 15 травня 2026
Володимир Зеленський підкреслив, що це перший етап обміну 1000 на 1000.
Фото: president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що 15 травня з російського полону повертаються воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Глава держави підкреслив, що це перший етап обміну 1000 на 1000.

«Серед звільнених рядові, сержанти та офіцери. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Захищали Україну в Маріуполі і «Азовсталь», на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС.

Дякую всім, хто працює заради повернення наших людей додому, передусім нашим воїнам, які поповнюють обмінний фонд для України, та нашій команді. Дякую всім партнерам, які допомагають звільняти українців із полону. Продовжимо боротися за кожного й кожну, хто досі залишається в неволі», - додав він.

