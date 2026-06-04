ВРП залишила без розгляду подання про звільнення Олександра Боярського з посади судді

ВРП зазначила, що повноваження судді є припиненими у зв'язку із набранням законної сили вироку суду.

Фото: Південь сьогодні

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Вища рада правосуддя вирішила залишити без розгляду подання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя про звільнення Боярського Олександра Олександровича з посади судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України. Вища рада правосуддя зазначила, що повноваження судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Олександра Боярського є припиненими у зв'язку із набранням законної сили вироку суду.

Нагадуємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», рішенням Першої Дисциплінарної палати від 3 лютого 2025 року суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Олександра Боярського притягнуто до дисциплінарної відповідальності та застосовано до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

Як зазначено у вищезгаданому рішенні, Олександром Боярським розглянута велика кількість судових справ із задоволенням позовної вимоги щодо визначення місця проживання дитини з батьком, що призвело до уникнення мобілізації осіб призовного віку до лав Збройних Сил України.

Вироком Вищого антикорупційного суду від 21 серпня 2025 року Олександра Боярського визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 28, частиною першою статті 114-1, частиною третьою статті 332, частиною третьою статті 28, частиною третьою статті 368, частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України, набрав законної сили 23 вересня 2025 року.

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості стосовно Олександра Боярського у корупції та призначив 6 років позбавлення волі, звільнивши від відбуття покарання з іспитовим строком 3 роки.

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