ВСП оставил без рассмотрения представление о увольнении Александра Боярского с должности судьи

Высший совет правосудия отметил, что полномочия судьи прекращены в связи со вступлением в законную силу приговора суда.

Фото: Юг сегодня

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Высший совет правосудия решил оставить без рассмотрения представление Первой Дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия об увольнении Боярского Александра Александровича с должности судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины. Высший совет правосудия указал, что полномочия судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Александра Боярского прекращены в связи со вступлением в законную силу приговора суда.

Напомним, что, как сообщала «Судебно-юридическая газета», решением Первой Дисциплинарной палаты от 3 февраля 2025 года судью Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Александра Боярского привлечено к дисциплинарной ответственности и применено к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении судьи с должности.

Как указано в вышеупомянутом решении, Александром Боярским рассмотрено большое количество судебных дел с удовлетворением исковых требований относительно определения места проживания ребёнка с отцом, что привело к уклонению от мобилизации лиц призывного возраста в ряды Вооружённых Сил Украины.

Приговором Высшего антикоррупционного суда от 21 августа 2025 года Александра Боярского признано виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью второй статьи 28, частью первой статьи 114-1, частью третьей статьи 332, частью третьей статьи 28, частью третьей статьи 368, частью третьей статьи 368 Уголовного кодекса Украины, который вступил в законную силу 23 сентября 2025 года.

Высший антикоррупционный суд утвердил соглашение о признании виновности в отношении Александра Боярского в коррупции и назначил 6 лет лишения свободы, освободив от отбывания наказания с испытательным сроком 3 года.

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