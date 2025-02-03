Суддю Олександра Боярського відсторонили від здійснення правосуддя

Суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Першої Дисциплінарної палати ВРП.

Джерело фото: court.gov.ua

Суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Боярського Олександра Олександровича тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя. Про це повідомили у ВРП.

Як вказується, рішення про притягнення судді до дисциплінарної відповідальності та застосування до нього дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення з посади ухвалила Перша Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя 3 лютого 2025 року.

Строк дії відсторонення суддів від здійснення правосуддя – до ухвалення Вищою радою правосуддя рішення про їхнє звільнення з посади або скасування рішення Дисциплінарної палати.

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