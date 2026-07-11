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Чи потрібно платити за комунальні послуги, якщо в квартирі ніхто не живе: що можна не оплачувати, а що доведеться

18:49, 11 липня 2026
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Навіть якщо квартира порожня, повністю звільнитися від оплати комунальних послуг не вийде.
Чи потрібно платити за комунальні послуги, якщо в квартирі ніхто не живе: що можна не оплачувати, а що доведеться
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Якщо у квартирі ніхто не проживає, власник усе одно має оплачувати частину комунальних послуг. Водночас нарахування за газ, воду, електроенергію та вивезення побутових відходів можна призупинити, якщо виконати встановлені вимоги. Обов’язковими для оплати залишаються централізоване опалення (за його наявності), утримання будинку та прибудинкової території, а також абонентська плата за послуги.

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Якщо встановлені лічильники

За наявності приладів обліку нарахування здійснюються за фактичним споживанням. Якщо комунальні ресурси не використовуються, суми в платіжках будуть нульовими.

Водночас власник повинен щомісяця передавати незмінні показники лічильників, зокрема через застосунки банків або сервіси постачальників. Якщо цього не робити, постачальники можуть почати нараховувати оплату за середніми нормами споживання.

Якщо лічильників немає

У разі відсутності приладів обліку оплата нараховується за встановленими нормами залежно від кількості зареєстрованих осіб. Щоб не сплачувати за послуги, якими фактично ніхто не користується, необхідно повідомити постачальників про непроживання.

Для цього потрібно:

  • звернутися до ОСББ або керуючої компанії та оформити акт про непроживання;
  • подати окремі заяви постачальникам послуг — водопостачання, газопостачання, електроенергії та вивезення сміття;
  • додати документи, які підтверджують відсутність мешканців, наприклад, закордонний паспорт із відмітками про перетин кордону, довідку внутрішньо переміщеної особи, квитки або інші підтвердження;
  • надіслати документи поштою, електронною поштою або, якщо така можливість передбачена, через онлайн-сервіси.

За що доведеться платити в будь-якому разі

Навіть після призупинення нарахувань за окремі послуги власники житла зобов’язані оплачувати:

  • централізоване опалення, оскільки нарахування здійснюються також за опалення місць загального користування та через проходження стояків у квартирі;
  • утримання будинку та прибудинкової території, що включає прибирання, освітлення під’їздів, обслуговування ліфтів та інші витрати;
  • абонентську плату за комунальні послуги, яка є фіксованим платежем і стягується незалежно від фактичного споживання ресурсів.

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гроші комунальні послуги

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