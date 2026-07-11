Німеччина змінює правила для українських водіїв: кому більше не доведеться складати іспити

Федеральна рада Німеччини підтримала включення України до переліку країн зі спрощеною процедурою обміну водійських посвідчень.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верхня палата парламенту Німеччини під час 1067-го пленарного засідання підтримала рішення, яке передбачає спрощення процедури обміну українських водійських посвідчень на німецькі. Про це повідомляє anwalt.de.

Україну включать до спеціального переліку FeV

Йдеться про включення України до Додатка 11 Правил про водійські посвідчення Німеччини (FeV). Цей перелік визначає країни, для яких діють спеціальні правила конвертації іноземних водійських посвідчень.

Якщо країна входить до цього додатка, власник дійсного посвідчення може отримати німецьке водійське посвідчення за спрощеною процедурою без повторного проходження повного курсу навчання.

Для більшості категорій іспити складати не потрібно

Після набуття змінами чинності власники українських посвідчень категорій A1, A, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D і DE зможуть обміняти їх без складання теоретичного та практичного іспитів. Водночас українська категорія A1 відповідатиме німецькій категорії AM.

Для водіїв вантажних автомобілів і автобусів категорій C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D та DE залишиться обов'язковим підтвердження медичної придатності та відповідності вимогам щодо гостроти зору.

Якщо українські категорії C або D були отримані без категорії B, для оформлення німецької категорії B необхідно буде скласти теоретичний і практичний іспити.

Автоматичного обміну не буде

Нові правила не передбачають автоматичної заміни українських посвідчень на німецькі. Для цього необхідно подати заяву до компетентного органу, який видає водійські посвідчення.

Орган перевірятиме особу заявника, місце його проживання, дійсність посвідчення, відповідні категорії та відсутність обставин, які можуть перешкоджати видачі німецького документа. За потреби може бути проведена додаткова перевірка інформації через українські органи влади.

Тимчасове визнання і постійний обмін — різні процедури

Чинний Регламент ЄС 2022/1280 вже дозволяє громадянам України, які користуються тимчасовим або іншим видом захисту, використовувати українські водійські посвідчення на території Європейського Союзу без їх негайного обміну.

Водночас включення України до Додатка 11 FeV стосується саме можливості отримання постійного німецького посвідчення за спрощеною процедурою. Це має особливе значення для українців, які залишаться в Німеччині після завершення дії тимчасового захисту або перейдуть на інший дозвіл на проживання.

Що не змінюють нові правила

Новий порядок не поширюється на підроблені, анульовані, прострочені або конфісковані посвідчення водія. Також він не скасовує вимог щодо мінімального віку, медичної придатності, зору та законності перебування в Німеччині.

Кожне посвідчення й надалі перевірятиметься окремо, а дійсність документа та законність його видачі оцінюватимуться компетентними органами.

Коли зміни набудуть чинності

10 липня 2026 року Федеральна рада Німеччини схвалила запропоновані зміни. Вони набудуть чинності наступного дня після офіційного опублікування у Федеральному віснику законів.

До моменту публікації продовжує діяти чинна редакція Правил про водійські посвідчення Німеччини (FeV).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.