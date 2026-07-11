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Між Варшавою та Києвом планують запустити щоденний потяг: коли можуть відкрити маршрут

15:25, 11 липня 2026
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PKP Intercity подала заявку на запуск міжнародного щоденного залізничного сполучення між Варшавою та Києвом, яку наразі розглядає польський регулятор.
Між Варшавою та Києвом планують запустити щоденний потяг: коли можуть відкрити маршрут
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Польський перевізник PKP Intercity планує запустити щоденний міжнародний потяг між Варшавою та Києвом із 13 грудня 2026 року. Про це повідомляє Warszawa Nasze Miasto. Наразі заявку на нове сполучення розглядає Управління залізничного транспорту Польщі.

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Потяг курсуватиме щодня

PKP Intercity подала до польського регулятора повідомлення про намір запустити комерційне пасажирське сполучення за маршрутом Варшава Захід – Дорогуськ – Київ Пасажирський – Варшава Захід.

Згідно із заявкою, поїзд має курсувати щодня з 13 грудня 2026 року до 13 грудня 2031 року відповідно до річних графіків руху на 2026/2027–2030/2031 роки.

Маршрут і розклад

Маршрут проходитиме через Варшаву Центральну, Варшаву Східну, Люблін, Хелм і прикордонний пункт Дорогуськ.

У напрямку Києва поїзд вирушатиме зі станції Варшава Захід о 18:46, прибуватиме до Дорогуська о 22:00, а відправлення від прикордонного переходу заплановане на 23:10. Кінцевою станцією маршруту стане Київ Пасажирський.

У зворотному напрямку поїзд прибуватиме до Дорогуська о 4:40, вирушатиме о 6:00, прибуватиме до Хелма о 6:18, Любліна — о 7:18, Варшави Східної — о 8:56, Варшави Центральної — о 9:05, а до станції Варшава Захід — о 9:14.

Поїзд працюватиме лише на міжнародних маршрутах

У межах Польщі поїзд не використовуватиметься для внутрішніх перевезень. У напрямку Києва на польських станціях буде дозволена лише посадка пасажирів, а під час руху з України — лише висадка.

Продаж квитків здійснюватиметься виключно для міжнародних поїздок.

Рішення ще не ухвалене

Після подання заявки Управління залізничного транспорту Польщі розпочало передбачену законодавством процедуру щодо нових пасажирських залізничних перевезень.

Уповноважені сторони матимуть один місяць із моменту отримання публічної версії повідомлення для подання заяв щодо проведення тесту економічної рівноваги. Остаточне рішення про запуск маршруту поки не ухвалене.

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Польща Київ Україна транспорт

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