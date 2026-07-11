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Чи може регіональна ВЛК змінити висновок про непридатність до військової служби без повторного медичного огляду

13:19, 11 липня 2026
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Чоловік оскаржив зміну висновку ВЛК про непридатність до військової служби, стверджуючи, що регіональна комісія переглянула його без повторного медичного огляду та належного врахування медичних документів.
Чи може регіональна ВЛК змінити висновок про непридатність до військової служби без повторного медичного огляду
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Питання проходження військово-лікарської комісії та визначення ступеня придатності до військової служби залишається одним із найпоширеніших предметів судових спорів під час воєнного стану. Зокрема, військовозобов'язані нерідко оскаржують рішення ВЛК, якщо вважають, що під час медичного огляду або перегляду висновків комісія не врахувала стан їхнього здоров'я чи порушила встановлену процедуру. Одним із таких спірних питань є можливість регіональної ВЛК переглядати висновок про непридатність без проведення повторного медичного огляду.

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Саме такий спір розглянув Сумський окружний адміністративний суд у справі № 480/893/26. Позивач просив скасувати рішення регіональної ВЛК та довідку ВЛК, посилаючись на порушення процедури перегляду висновку про стан здоров’я.

Суть справи

За результатами медичного огляду, проведеного позаштатною військово-лікарською комісією, чоловіка було визнано непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку за статтями 13-а та 38-в Розкладу хвороб. Надалі обласна медична комісія також дійшла висновку про його непридатність за статтею 13-а Розкладу хвороб.

Свідоцтво про хворобу було направлено до 12 Регіональної військово-лікарської комісії Міністерства оборони України для затвердження постанови позаштатної ВЛК. Однак регіональна ВЛК не затвердила цей висновок, зазначивши, що застосування статті 13-а Розкладу хвороб є необґрунтованим. Після цього була оформлена довідка ВЛК, якою чоловіка визнано придатним до військової служби у військових частинах забезпечення, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, вищих військових навчальних закладах, навчальних центрах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення та охорони.

Позивач стверджував, що регіональна ВЛК змінила попередній висновок без його безпосереднього медичного огляду, без належного врахування медичної документації та без достатнього обґрунтування причин зміни ступеня придатності, а тому просив скасувати відповідні рішення.

Позиція та висновки суду

Суд зазначив, що процедура проведення військово-лікарської експертизи регулюється Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затвердженим наказом Міністерства оборони №402.

Суд звернув увагу, що відповідно до пункту 20.2 розділу ІІ цього Положення постанови військово-лікарських комісій розглядаються, затверджуються, не затверджуються, контролюються, переглядаються, а за необхідності скасовуються або відміняються відповідною штатною ВЛК. При цьому такі постанови можуть прийматися як за результатами медичного огляду, проведеного безпосередньо штатною ВЛК, так і на підставі медичного огляду, проведеного позаштатною ВЛК, та наданих медичних документів.

На думку суду, під час дії особливого періоду постанови позаштатних ВЛК про непридатність військовозобов'язаних до військової служби підлягають обов'язковому затвердженню штатною ВЛК. Законодавство також передбачає, що розгляд і перегляд таких постанов може здійснюватися як після нового медичного огляду, так і виключно на підставі вже проведеного медичного огляду та наданої медичної документації.

Суд встановив, що регіональна ВЛК розглядала матеріали, отримані після проходження позивачем медичного огляду, та надані медичні документи. Тому сам по собі факт непроведення повторного безпосереднього медичного огляду не свідчить про порушення процедури перегляду постанови позаштатної ВЛК.

Крім того, суд врахував правовий висновок Верховного Суду, викладений у постанові від 12 червня 2020 року у справі №810/5009/18, відповідно до якого оцінка правильності встановленого діагнозу, відповідності захворювання статтям Розкладу хвороб та визначення ступеня придатності до військової служби належать до дискреційних повноважень військово-лікарських комісій і не входять до предмета судового контролю. Суд може перевіряти лише дотримання процедури прийняття відповідних рішень.

Також суд зауважив, що у разі зміни стану здоров'я військовозобов'язаний не позбавлений права пройти повторний медичний огляд для визначення ступеня придатності до військової служби.

З огляду на відсутність порушень процедури перегляду постанови позаштатної ВЛК, Сумський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову.

 
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