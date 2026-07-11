Чи може регіональна ВЛК змінити висновок про непридатність до військової служби без повторного медичного огляду
Питання проходження військово-лікарської комісії та визначення ступеня придатності до військової служби залишається одним із найпоширеніших предметів судових спорів під час воєнного стану. Зокрема, військовозобов'язані нерідко оскаржують рішення ВЛК, якщо вважають, що під час медичного огляду або перегляду висновків комісія не врахувала стан їхнього здоров'я чи порушила встановлену процедуру. Одним із таких спірних питань є можливість регіональної ВЛК переглядати висновок про непридатність без проведення повторного медичного огляду.
Саме такий спір розглянув Сумський окружний адміністративний суд у справі № 480/893/26. Позивач просив скасувати рішення регіональної ВЛК та довідку ВЛК, посилаючись на порушення процедури перегляду висновку про стан здоров’я.