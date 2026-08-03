Вирок за ТікТок-лайфхак: чоловік сам роздрукував водійське посвідчення на домашньому принтері та отримав 5 років позбавлення волі

Підробка водійського посвідчення за допомогою принтера і TikTok: як відеоуроки призвели до реального ув’язнення

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Цифровізація та доступність технологій щоденно створюють ілюзію легкості обходу законних процедур. В соцмережах постійно з’являються нові лайфхаки та шкідливі поради про те, як обійти систему за допомогою сувенірних коштів, спеціальних наліпок на автомобільний номер, або підроблених документів. І цю інформацію багато із споживачів «трендів соцмереж» сприймають як заклик до дії і намагаються поповнити картку через банкомат сувенірними коштами, або оформити водійське посвідчення за 2 дні. Проте судова практика свідчить про те, що правоохоронна та судова системи стають дедалі ефективнішими у виявленні фальсифікатів.

Аналізуючи вирок у справі № 344/8338/26 бачимо, що житель Івано-Франківська пішов далі ніж просто швидке оформлення підроблених документів. Чоловік виготовив посвідчення водія вдома за допомогою принтера та відеоуроків з соцмереж. Цікавим нюансом справи є той факт, що обвинувачений уже перебував під наглядом органу пробації, що й зумовило суворий вирок.

Обвинувачений, обрав шлях свідомого ігнорування встановленого законом порядку отримання права на керування транспортними засобами.

Перебуваючи у Києві, чоловік придбав у підземному переході сувенірний бланк посвідчення водія. Надихнувшись відео в мережі «Тік-ток», він самостійно, за допомогою домашнього комп’ютера та принтера, виготовив підроблене посвідчення категорії «А1» на своє ім’я.

Трохи згодом, керуючи скутером в Івано-Франківську, він потрапив у ДТП. На вимогу патрульних пред’явив свій виріб як дійсний документ, намагаючись уникнути відповідальності за керування без прав.

Експертний висновок у справі встановив, що бланк не відповідає офіційним зразкам, а всі зображення нанесені за допомогою засобів оперативної поліграфії, тобто домашнього принтера.

Дії чоловіка були кваліфіковані за двома частинами статті 358 Кримінального кодексу України. А саме ч. 1 ст. 358 КК: підроблення посвідчення, що видається державною установою, з метою використання. Та за ч. 4 ст. 358 КК: використання завідомо підробленого документа.

Суд не врахував аргументи про те, що документ виготовлявся як «сувенір». Оскільки обвинувачений пред’явив його поліції під час перевірки документів, його умисел на використання підробки з метою отримання спеціального права був повністю доведений.

Важливою для суду обставиною стало те, що чоловік вже був судимий у 2023 році за крадіжку (ч. 4 ст. 185 КК) і отримав 5 років позбавлення волі з іспитовим строком у 3 роки. Вчинення нового злочину під час іспитового строку свідчить про те, що попереднє м’яке покарання не досягло мети виправлення.

Призначаючи остаточне покарання, суд застосував статті 70 та 71 КК України. Так, за нові злочини, тобто за підробку та використання підробленого посвідчення, було визначено покарання у виді 1 року обмеження волі.

Оскільки правопорушення вчинено під час іспитового строку, суд приєднав частину невідбутого покарання за попередній злочин (крадіжку). У підсумку суд виніс вирок про позбавлення волі на строк 5 років та 1 місяць.

Крім того, з обвинуваченого стягнуто 5348 грн витрат на проведення експертизи.

Подібні випадки і судова практика

Судова практика свідчить, що правоохоронні органи регулярно виявляють випадки виготовлення, придбання та використання підроблених водійських посвідчень у різних регіонах України.

За офіційними даними Головного сервісного центру МВС покарання за підроблення документів за статтею 358 КК України залежить від способу вчинення правопорушення, ролі обвинуваченого та обставин справ.

На Львівщині чоловік звернувся до невстановленої особи, передав свої анкетні дані та фотографію для виготовлення підробленого посвідчення водія категорії «В». Фальшивий документ був оформлений із внесенням недостовірних відомостей та реквізитів територіального сервісного центру МВС.

Суд визнав його винним у пособництві в підробленні офіційного документа та використанні завідомо підробленого посвідчення водія.

Яремчанський міський суд, своєю чергою, встановив, що громадянин, діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, через інтернет-месенджер замовив підроблене посвідчення водія. Для цього він надіслав свої анкетні дані та фотокартку, а виготовлений документ отримав у відділенні поштового оператора. Суд визнав чоловіка винним за ч. 3 та ч. 4 ст. 358 КК України (повторне підроблення документів або групові дії) та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень з встановленням іспитового строку.

Важливим нюансом у цій категорії справ є встановлення суб’єктивної сторони злочину, а саме — усвідомлення особою того, що документ є підробленим. Верховний Суд у постанові № 295/5331/22 сформував важливу правову позицію: відповідальність за використання підробки (ч. 4 ст. 358 КК України) настає лише за умови доведення прямого умислу.

У справі № 295/5331/22 обвинувачений був виправданий, оскільки зміг переконати суд, що щиро вважав процедуру «доплати» за додаткові категорії в приміщенні ДАІ законною, а отриманий у ламінованому вигляді документ — справжнім.

Суд підкреслив, що підробкою вважається як повністю сфальсифікований бланк, так і офіційний документ, до якого без повноважень внесено несанкціоновані зміни (наприклад, дописання категорій «А» і «В»).

Проте ситуація повністю змінюється, коли мова йде про самостійне виготовлення фальсифікату. У справі № 344/8338/26 Івано-Франківський міський суд зіткнувся з випадком, який повністю виключав можливість посилання на добросовісну помилку. Обвинувачений не просто замовив документ, а власноруч виготовив його вдома, використовуючи комп’ютер, принтер та відеоінструкції з TikTok.

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