Приговор за TikTok-лайфхак: мужчина сам распечатал водительское удостоверение на домашнем принтере и получил 5 лет лишения свободы

Подделка водительского удостоверения с помощью принтера и TikTok: как видеоуроки привели к реальному заключению.

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Цифровизация и доступность технологий ежедневно создают иллюзию легкости обхода законных процедур. В соцсетях постоянно появляются новые лайфхаки и вредные советы о том, как обойти систему с помощью сувенирных денег, специальных наклеек на автомобильный номер или поддельных документов. И эту информацию многие потребители «трендов соцсетей» воспринимают как призыв к действию и пытаются пополнить карту через банкомат сувенирными купюрами или оформить водительское удостоверение за 2 дня. Однако судебная практика свидетельствует о том, что правоохранительная и судебная системы становятся все более эффективными в выявлении фальсификатов.

Анализируя приговор по делу № 344/8338/26, видим, что житель Ивано-Франковска пошел дальше, чем просто быстрое оформление поддельных документов. Мужчина изготовил водительское удостоверение дома с помощью принтера и видеоуроков из соцсетей. Интересным нюансом дела является тот факт, что обвиняемый уже находился под надзором органа пробации, что и обусловило суровый приговор.

Обвиняемый выбрал путь сознательного игнорирования установленного законом порядка получения права на управление транспортными средствами.

Находясь в Киеве, мужчина купил в подземном переходе сувенирный бланк водительского удостоверения. Вдохновившись видео в сети «TikTok», он самостоятельно, с помощью домашнего компьютера и принтера, изготовил поддельное удостоверение категории «А1» на свое имя.

Чуть позже, управляя скутером в Ивано-Франковске, он попал в ДТП. По требованию патрульных предъявил свое изделие как действительный документ, пытаясь избежать ответственности за управление без прав.

Экспертное заключение по делу установило, что бланк не соответствует официальным образцам, а все изображения нанесены с помощью средств оперативной полиграфии, то есть домашнего принтера.

Действия мужчины были квалифицированы по двум частям статьи 358 Уголовного кодекса Украины. А именно ч. 1 ст. 358 УК: подделка удостоверения, выдаваемого государственным учреждением, с целью использования. И по ч. 4 ст. 358 УК: использование заведомо поддельного документа.

Суд не учел аргументы о том, что документ изготавливался как «сувенир». Поскольку обвиняемый предъявил его полиции во время проверки документов, его умысел на использование подделки с целью получения специального права был полностью доказан.

Важным для суда обстоятельством стало то, что мужчина уже был судим в 2023 году за кражу (ч. 4 ст. 185 УК) и получил 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 3 года. Совершение нового преступления во время испытательного срока свидетельствует о том, что предыдущее мягкое наказание не достигло цели исправления.

Назначая окончательное наказание, суд применил статьи 70 и 71 УК Украины. Так, за новые преступления, то есть за подделку и использование поддельного удостоверения, было определено наказание в виде 1 года ограничения свободы.

Поскольку правонарушение совершено во время испытательного срока, суд присоединил часть неотбытого наказания за предыдущее преступление (кражу). В итоге суд вынес приговор о лишении свободы на срок 5 лет и 1 месяц.

Кроме того, с обвиняемого взыскано 5348 грн расходов на проведение экспертизы.

Подобные случаи и судебная практика

Судебная практика свидетельствует, что правоохранительные органы регулярно выявляют случаи изготовления, приобретения и использования поддельных водительских удостоверений в различных регионах Украины.

По официальным данным Главного сервисного центра МВД, наказание за подделку документов по статье 358 УК Украины зависит от способа совершения правонарушения, роли обвиняемого и обстоятельств дел.

На Львовщине мужчина обратился к неустановленному лицу, передал свои анкетные данные и фотографию для изготовления поддельного удостоверения водителя категории «В». Фальшивый документ был оформлен с внесением недостоверных сведений и реквизитов территориального сервисного центра МВД.

Суд признал его виновным в пособничестве в подделке официального документа и использовании заведомо поддельного удостоверения водителя.

Яремчанский городской суд, в свою очередь, установил, что гражданин, действуя по предварительному сговору с неустановленным лицом, через интернет-мессенджер заказал поддельное удостоверение водителя. Для этого он отправил свои анкетные данные и фотокарточку, а изготовленный документ получил в отделении почтового оператора. Суд признал мужчину виновным по ч. 3 и ч. 4 ст. 358 УК Украины (повторная подделка документов или групповые действия) и назначил наказание в виде штрафа в размере 17 тысяч гривен с установлением испытательного срока.

Важным нюансом в этой категории дел является установление субъективной стороны преступления, а именно — осознание лицом того, что документ является поддельным. Верховный Суд в постановлении № 295/5331/22 сформировал важную правовую позицию: ответственность за использование подделки (ч. 4 ст. 358 УК Украины) наступает только при условии доказательства прямого умысла.

В деле № 295/5331/22 обвиняемый был оправдан, так как смог убедить суд, что искренне считал процедуру «доплаты» за дополнительные категории в помещении ГАИ законной, а полученный в ламинированном виде документ — настоящим.

Суд подчеркнул, что подделкой считается как полностью сфальсифицированный бланк, так и официальный документ, в который без полномочий внесены несанкционированные изменения (например, приписка категорий «А» и «В»).

Однако ситуация полностью меняется, когда речь идет о самостоятельной fabrication (изготовлении) фальсификата. В деле № 344/8338/26 Ивано-Франковский городской суд столкнулся со случаем, который полностью исключал возможность ссылки на добросовестное заблуждение. Обвиняемый не просто заказал документ, а собственными руками изготовил его дома, используя компьютер, принтер и видеоинструкции из TikTok.

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