Может ли региональная ВВК изменить заключение о непригодности к военной службе без повторного медицинского осмотра

Мужчина обжаловал изменение вывода ВВК о непригодности к военной службе, утверждая, что региональная комиссия пересмотрела его без повторного медицинского осмотра и надлежащего учета медицинских документов.

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Вопросы прохождения военно-врачебной комиссии и определения степени годности к военной службе остаются одними из самых распространенных предметов судебных споров в условиях военного положения. В частности, военнообязанные нередко обжалуют решения ВВК, если считают, что при медицинском освидетельствовании или пересмотре выводов комиссия не учла состояние их здоровья либо нарушила установленную процедуру. Одним из таких спорных вопросов является возможность региональной ВВК пересматривать вывод о непригодности без проведения повторного медицинского освидетельствования.

Именно такой спор рассмотрел Сумской окружной административный суд по делу № 480/893/26. Истец просил отменить решение региональной ВВК и справку ВВК, ссылаясь на нарушение процедуры пересмотра вывода о состоянии здоровья.

Суть дела

По результатам медицинского освидетельствования, проведенного внештатной военно-врачебной комиссией, мужчина был признан непригодным к военной службе с исключением с воинского учета по статьям 13-а и 38-в Расписания болезней. В дальнейшем областная медицинская комиссия также пришла к выводу о его непригодности по статье 13-а Расписания болезней.

Свидетельство о болезни было направлено в 12-ю Региональную военно-врачебную комиссию Министерства обороны Украины для утверждения постановления внештатной ВВК. Однако региональная ВВК не утвердила данный вывод, указав, что применение статьи 13-а Расписания болезней является необоснованным. После этого была оформлена справка ВВК, согласно которой мужчина был признан годным к военной службе в воинских частях обеспечения, территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, высших военных учебных заведениях, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения и охраны.

Истец утверждал, что региональная ВВК изменила предыдущий вывод без его непосредственного медицинского освидетельствования, без надлежащего учета медицинской документации и без достаточного обоснования причин изменения степени годности, в связи с чем просил отменить соответствующие решения.

Позиция и выводы суда

Суд отметил, что процедура проведения военно-врачебной экспертизы регулируется Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины, утвержденным приказом Министерства обороны № 402.

Суд обратил внимание, что в соответствии с пунктом 20.2 раздела II данного Положения постановления военно-врачебных комиссий рассматриваются, утверждаются, не утверждаются, контролируются, пересматриваются, а при необходимости отменяются или аннулируются соответствующей штатной ВВК. При этом такие постановления могут приниматься как по результатам медицинского освидетельствования, проведенного непосредственно штатной ВВК, так и на основании медицинского освидетельствования, проведенного внештатной ВВК, и представленных медицинских документов.

По мнению суда, в период действия особого периода постановления внештатных ВВК о непригодности военнообязанных к военной службе подлежат обязательному утверждению штатной ВВК. Законодательство также предусматривает, что рассмотрение и пересмотр таких постановлений могут осуществляться как после нового медицинского освидетельствования, так и исключительно на основании уже проведенного медицинского освидетельствования и представленной медицинской документации.

Суд установил, что региональная ВВК рассматривала материалы, полученные после прохождения истцом медицинского освидетельствования, а также представленные медицинские документы. Поэтому сам по себе факт непроведения повторного непосредственного медицинского освидетельствования не свидетельствует о нарушении процедуры пересмотра постановления внештатной ВВК.

Кроме того, суд учел правовой вывод Верховного Суда, изложенный в постановлении от 12 июня 2020 года по делу № 810/5009/18, согласно которому оценка правильности установленного диагноза, соответствия заболевания статьям Расписания болезней и определения степени годности к военной службе относятся к дискреционным полномочиям военно-врачебных комиссий и не входят в предмет судебного контроля. Суд вправе проверять лишь соблюдение процедуры принятия соответствующих решений.

Также суд отметил, что в случае изменения состояния здоровья военнообязанный не лишен права пройти повторное медицинское освидетельствование для определения степени годности к военной службе.

Учитывая отсутствие нарушений процедуры пересмотра постановления внештатной ВВК, Сумской окружной административный суд отказал в удовлетворении иска.

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