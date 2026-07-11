Минимальная зарплата в Украине может вырасти до 9546 грн: когда это произойдет

Минимальная зарплата в 2027 году может быть повышена до 9546 грн — такой прогноз заложен в Бюджетной декларации Кабинета Министров.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров в среднесрочной бюджетной декларации предусмотрел поэтапное повышение минимальной заработной платы в течение ближайших лет.

Согласно правительственному документу, уже в 2027 году минимальная зарплата может вырасти до 9546 грн. В дальнейшем также прогнозируется ее постепенное повышение:

в 2028 году — до 10 377 грн (на 8,7%);

в 2029 году — до 11 114 грн (на 7,1%).

Такие показатели заложены в Бюджетной декларации, которая определяет ключевые направления финансовой политики государства на трехлетний период. Именно этот документ содержит прогноз основных макроэкономических показателей, в частности темпов экономического роста, уровня инфляции, курса гривны и предельных расходов государственного бюджета. В дальнейшем на его основе правительство готовит проекты государственного бюджета на каждый отдельный год.

В декларации также заложен сценарий, согласно которому ситуация с безопасностью в стране в 2027 году существенно улучшится. Это фактически означает предположение о завершении активной фазы войны, что, в свою очередь, должно создать условия для ускорения экономического развития. Согласно прогнозу правительства, уже с 2028 года темпы роста ВВП могут превысить 5% в год.

В то же время даже при таком сценарии минимальная зарплата будет существенно отставать от средних доходов украинцев. По официальным данным, по состоянию на конец первого квартала 2026 года средняя заработная плата в годовом измерении увеличилась на 18%. Если аналогичные темпы роста сохранятся, то уже через год ее размер может достичь примерно 35,7 тыс. грн.

Впрочем, на данный момент эти показатели являются лишь прогнозными ориентирами, заложенными в Бюджетной декларации. Окончательный размер минимальной заработной платы на 2027 год будет определен при принятии закона о Государственном бюджете. Поэтому пока нет гарантий, что минимальную зарплату действительно повысят именно до указанных сумм, поскольку решение будет зависеть от экономической ситуации, состояния государственных финансов и развития событий в стране.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.