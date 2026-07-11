Мінімальна зарплата в Україні може зрости до 9546 грн: коли це станеться

Мінімальну зарплату у 2027 році можуть підвищити до 9546 грн — такий прогноз закладено у Бюджетній декларації Кабінету Міністрів.

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Кабінет Міністрів у середньостроковій бюджетній декларації передбачив поетапне підвищення мінімальної заробітної плати протягом найближчих років.

Відповідно до урядового документа, вже у 2027 році мінімальна зарплата може зрости до 9546 грн. Надалі також прогнозується її поступове підвищення:

у 2028 році — до 10 377 грн (на 8,7%);

у 2029 році — до 11 114 грн (на 7,1%).

Такі показники закладені у Бюджетній декларації, яка визначає ключові напрями фінансової політики держави на трирічний період. Саме цей документ містить прогноз основних макроекономічних показників, зокрема темпів економічного зростання, інфляції, курсу гривні та граничних видатків державного бюджету. Надалі на його основі уряд готує проєкти державного бюджету на кожен окремий рік.

У декларації також закладено сценарій, за яким безпекова ситуація в країні у 2027 році істотно покращиться. Це фактично означає припущення про завершення активної фази війни, що, своєю чергою, має створити умови для прискорення економічного розвитку. Згідно з прогнозом уряду, вже з 2028 року темпи зростання ВВП можуть перевищити 5% на рік.

Водночас навіть за такого сценарію мінімальна зарплата суттєво відставатиме від середніх доходів українців. За офіційними даними, станом на кінець першого кварталу 2026 року середня заробітна плата у річному вимірі збільшилася на 18%. Якщо аналогічні темпи зростання збережуться, то вже через рік її розмір може сягнути приблизно 35,7 тис. грн.

Втім, наразі показники є лише прогнозними орієнтирами, закладеними у Бюджетній декларації. Остаточний розмір мінімальної заробітної плати на 2027 рік буде визначений під час ухвалення закону про Державний бюджет. Тому поки що немає гарантій, що мінімалку справді підвищать саме до зазначених сум, адже рішення залежатиме від економічної ситуації, стану державних фінансів та розвитку подій у країні.

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