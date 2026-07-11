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Пенсія у 2026 році: коли можна вийти на заслужений відпочинок із 40 роками стажу

10:37, 11 липня 2026
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Ті, хто накопичив 40 років стажу, зможуть у 2026 році оформити пенсію за віком, однак її розмір визначатиметься не лише стажем, а й рівнем офіційної заробітної плати.
Пенсія у 2026 році: коли можна вийти на заслужений відпочинок із 40 роками стажу
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Українці, які до 2026 року накопичать 40 років страхового стажу, матимуть право оформити пенсію за віком після досягнення 60 років. Такий стаж перевищує мінімальну вимогу, встановлену законодавством для виходу на пенсію у цьому віці.

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Для призначення пенсії у 60 років у 2026 році необхідно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Якщо людина не виконала цю вимогу, право на пенсію може виникнути пізніше — у 63 або 65 років за умови наявності необхідного стажу.

Водночас 40 років страхового стажу не гарантують однаковий розмір пенсії для всіх.  Пенсія розраховується індивідуально за формулою, яка враховує тривалість страхового стажу, індивідуальний коефіцієнт заробітної плати та середню заробітну плату в Україні, що застосовується для обчислення пенсії.

За 40 років страхового стажу коефіцієнт страхового стажу становить 0,40. Однак остаточний розмір пенсії залежить від того, яку офіційну зарплату людина отримувала протягом трудової діяльності. Якщо заробіток був близьким до середнього по країні, пенсія буде суттєво вищою, ніж мінімальна. Якщо ж офіційна зарплата була низькою або частину доходів виплачували «в конверті», розмір пенсії також буде меншим, навіть за наявності 40 років страхового стажу.

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