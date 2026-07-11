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Провалили іспит на посвідчення водія: коли дозволено повторне складання

10:19, 11 липня 2026
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Кандидати у водії, які не склали теоретичний або практичний іспит на отримання посвідчення водія, можуть повторно пройти випробування лише після встановленого терміну очікування.
Провалили іспит на посвідчення водія: коли дозволено повторне складання
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Під час складання іспитів на отримання посвідчення водія не всім кандидатам вдається успішно пройти випробування з першої спроби. У таких випадках виникає запитання, коли можна повторно зареєструватися для складання теоретичного або практичного іспиту.

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10 календарних днів – обов’язкова перерва між спробами

У разі, якщо кандидат у водії не склав теоретичний або практичний іспит, повторно пройти випробування можна не раніше ніж через 10 календарних днів. Запис відкривається на 11-й день після початку відліку.

При цьому день, коли відбувався іспит, до терміну очікування не зараховується. Відлік розпочинається з наступного календарного дня після складання іспиту.

Наприклад, якщо іспит відбувся 1 липня, а результат виявився негативним, відлік стартує 2 липня. У такому випадку десятий день припаде на 11 липня, а зареєструватися на повторне складання можна буде вже на 12 липня.

Цей порядок діє однаково як для теоретичного, так і для практичного іспитів у сервісних центрах МВС.

Що передбачає законодавство

Порядок повторного складання іспитів визначено Інструкцією про порядок приймання іспитів для отримання права керування транспортними засобами та видачі посвідчень водія, затвердженою наказом Міністерства внутрішніх справ України № 515. 

Саме цими змінами встановлено, що у разі нескладання теоретичного або практичного іспиту наступний іспит призначається не раніше ніж через 10 календарних днів. Відлік здійснюється з дня, наступного після складання іспиту.

Як записатися на повторний іспит

Після невдалої спроби складання іспитів кандидат у водії може обрати зручний спосіб запису:

  • через систему Е-запис на сайті Головного сервісного центру МВС;
  • через мобільний застосунок «Е-запис»;
  • через термінал самообслуговування безпосередньо в сервісному центрі МВС (за наявності вільних місць на поточний день).

Онлайн-запис відкривається на 21 день уперед, тому після завершення встановленого законодавством терміну можна одразу обрати доступну дату та час для складання іспиту. Водночас варто враховувати, що система автоматично не дозволить здійснити запис раніше визначеного строку, нагадує Головний сервісний центр МВС. 

Чому встановлено саме 10 днів

Такий термін очікування запроваджено для того, щоб кандидат у водії мав достатньо часу підготуватися до повторного складання іспиту. За цей період можна повторити Правила дорожнього руху, проаналізувати допущені помилки та, за потреби, пройти додаткові практичні заняття. 

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МВС Україна посвідчення водія сервісний центр МВС

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