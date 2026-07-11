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Штраф ТЦК за неоновлення даних: чоловік заявив про примус і психологічний тиск, але програв суд

10:55, 11 липня 2026
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Івано-Франківський міський суд відмовив у скасуванні штрафу ТЦК за неоновлення військово-облікових даних до 16 липня 2024 року.
Штраф ТЦК за неоновлення даних: чоловік заявив про примус і психологічний тиск, але програв суд
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Івано-Франківський міський суд Івано-Франківської області розглянув адміністративну справу № 344/8553/26 за позовом про скасування постанови ТЦК та СП, якою військовозобов’язаного було притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною третьою статті 210-1 КУпАП та накладено штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Позивач просив визнати постанову незаконною, посилаючись як на відсутність складу адміністративного правопорушення, так і на порушення порядку притягнення його до відповідальності.

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Суть справи

Позивач зазначав, що після зупинки автомобіля працівниками поліції через нібито наявність несплачених штрафів його примусово доставили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. За його твердженням, у приміщенні ТЦК та СП на нього чинився психологічний тиск, унаслідок чого він підписав заяву про згоду з притягненням до адміністративної відповідальності та відмову від оскарження постанови.

Постановою ТЦК та СП його було оштрафовано за частиною третьою статті 210-1 КУпАП у зв'язку з тим, що він не уточнив персональні дані до 16 липня 2024 року.

Позивач вважав постанову незаконною, оскільки в ній не конкретизовано, які саме дані не були уточнені, а також не наведено доказів неможливості отримання відповідної інформації шляхом електронної інформаційної взаємодії з державними реєстрами. На його думку, ТЦК та СП мав можливість самостійно отримати необхідні відомості, оскільки він працював у державному закладі вищої освіти, перебував на військовому обліку, не змінював місце проживання, а згодом оновив персональні дані через застосунок «Резерв+» та прибув до ТЦК та СП для їх уточнення.

Крім того, позивач стверджував, що обов'язок щодо уточнення персональних даних був запроваджений у межах мобілізаційних заходів, а не правил військового обліку, тому, на його думку, положення частини третьої статті 210-1 КУпАП були застосовані помилково.

Представник ТЦК та СП заперечував проти позову, зазначивши, що персональні дані були уточнені лише 21 листопада 2024 року, тоді як закон зобов'язував зробити це до 16 липня 2024 року. Також відповідач послався на письмову заяву позивача, в якій той погодився із притягненням до адміністративної відповідальності та не заперечував вчинене правопорушення.

Позиція та висновки суду

Суд встановив, що постановою ТЦК та СП позивача притягнуто до адміністративної відповідальності за неуточнення персональних даних у визначений законом строк. Із матеріалів справи вбачається, що дані через застосунок «Резерв+» були оновлені лише 21 листопада 2024 року.

Суд зазначив, що після набрання чинності Законом №3633-ІХ громадяни, які перебувають на військовому обліку, були зобов'язані протягом 60 днів уточнити свої персональні дані одним із визначених законом способів: через центр надання адміністративних послуг, електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста або безпосередньо у ТЦК та СП.

На думку суду, примітка до статті 210 КУпАП щодо незастосування статей 210 та 210-1 КУпАП у разі можливості отримання персональних даних із державних реєстрів не звільняла позивача від установленого законом обов'язку особисто уточнити свої персональні дані у визначений строк. Держатель Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів може перевірити факт уточнення даних, однак обов'язок здійснити таке уточнення покладається саме на військовозобов'язаного.

Суд дійшов висновку, що позивач не скористався жодним із передбачених законом способів уточнення персональних даних у встановлений період, чим порушив вимоги законодавства про військовий обов'язок, військовий облік та мобілізаційну підготовку.

Також суд зазначив, що доказів наявності поважних причин для невиконання цього обов'язку позивач не надав, а під час розгляду справи не встановлено порушень процедури притягнення його до адміністративної відповідальності, які могли б вплинути на законність прийнятого рішення.

Окремо суд вказав, що твердження про психологічний тиск, погрози та інші неправомірні дії працівників ТЦК та СП не були доведені під час судового розгляду. Крім того, такі обставини, за висновком суду, мають бути предметом перевірки правоохоронних органів за ініціативою самого заявника.

За результатами розгляду справи суд відмовив у задоволенні позову та залишив постанову ТЦК та СП про накладення адміністративного штрафу без змін.

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суд Івано-Франківськ штраф судова практика ТЦК мобілізація військовозобов'язаний військовий облік

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