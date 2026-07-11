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Салют під час воєнного стану: коли загрожує штраф до 34 тисяч гривень та обмеження волі

11:31, 11 липня 2026
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Яка відповідальність загрожує за запуск салютів, петард і феєрверків під час воєнного стану, які штрафи передбачені законом та коли може настати кримінальна відповідальність.
Салют під час воєнного стану: коли загрожує штраф до 34 тисяч гривень та обмеження волі
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Попри те, що найчастіше салюти та феєрверки асоціюються з новорічними святами, випадки їх використання трапляються і влітку. Так, увечері 1 червня в Одесі невідомі запустили салют, що викликало обурення місцевих жителів та привернуло увагу правоохоронців. Подібні інциденти регулярно фіксують і в інших регіонах України.

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В умовах повномасштабної війни використання піротехнічних виробів є не лише проявом неповаги до суспільства, а й порушенням законодавства. Звуки вибухів можуть спричинити паніку, дезорієнтацію населення, психологічно травмувати військових, ветеранів, дітей та людей, які пережили обстріли.

Яка відповідальність передбачена за запуск салютів і феєрверків під час воєнного стану — розповідає «Судово-юридична газета».

Чому використання піротехніки заборонене

В Україні діє Закон №3039-IX, який суттєво обмежив обіг та використання піротехнічних виробів. Під час дії воєнного стану використання більшості феєрверків, салютів та петард заборонене, за винятком окремих спеціальних засобів, призначених для сил оборони або промислового використання.

Крім того, в більшості областей та громад діють рішення військових адміністрацій і органів місцевого самоврядування, які прямо забороняють використання піротехнічних виробів на період воєнного стану.

Які штрафи можуть накласти

Залежно від обставин події правоохоронці можуть скласти протокол одразу за кількома статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Найчастіше застосовуються:

- стаття 182 КУпАП — порушення тиші в населених пунктах і громадських місцях. Санкція передбачає:

для громадян — штраф від 85 до 255 грн;

для посадових осіб та суб'єктів господарювання — від 255 до 510 грн.

За повторне порушення протягом року:

для громадян — від 255 до 510 грн;

для посадових осіб — від 850 до 2550 грн.

- стаття 195-6 КУпАП — порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів. Передбачено штраф від 595 до 1020 грн (від 35 до 60 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян) із можливою конфіскацією піротехнічних виробів.

Якщо особа незаконно продає піротехніку без належних дозвільних документів, може наставати відповідальність за статтею 164 КУпАП — штраф від 17 000 до 34 000 грн із конфіскацією продукції та коштів, отриманих від її продажу.

Коли настає кримінальна відповідальність

Якщо використання піротехніки супроводжується грубим порушенням громадського порядку, особливою зухвалістю або винятковим цинізмом, дії можуть бути кваліфіковані як хуліганство за статтею 296 Кримінального кодексу України.

Санкції цієї статті передбачають:

  • штраф від 17 000 до 34 000 грн;
  • пробаційний нагляд;
  • обмеження волі на строк до 5 років.

Якщо ж хуліганство вчинене групою осіб, покарання є суворішим:

  • обмеження волі на строк до 5 років або
  • позбавлення волі на строк до 4 років.

Залежно від конкретних обставин події, наявності потерпілих, пошкодженого майна чи інших наслідків можлива кваліфікація й за іншими статтями Кримінального кодексу.

Відповідальність дітей і батьків

Із 16 років діти несуть адміністративну та кримінальну відповідальність на рівні з дорослими. За хуліганство притягнути до відповідальності можуть уже з 14 років.

В інших випадках відповідальність за дії дітей покладається на батьків.

Що робити, якщо стали свідками порушення

Правоохоронці закликають громадян не використовувати піротехнічні вироби під час воєнного стану та повідомляти про такі факти за номером 102, адже навіть одиничний запуск салюту може викликати паніку, відволікти екстрені служби та створити додаткову небезпеку для людей.

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Україна штраф воєнний стан

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