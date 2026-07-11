Чому вас може не бути в Реєстрі боржників, хоча виконавче провадження існує – пояснення
Одеське міжрегіональне управління Міністерства юстиції пояснило особливості роботи Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) та Єдиного реєстру боржників, а також розповіло, яку інформацію містить кожен із цих ресурсів.
Що таке Автоматизована система виконавчого провадження
Автоматизована система виконавчого провадження (АСВП) є інформаційно-комунікаційною системою, у якій збираються, зберігаються та обліковуються відомості про виконавчі провадження. Саме в цій системі реєструються виконавчі документи, формуються документи виконавчого провадження та фіксуються всі виконавчі дії.
АСВП є основною робочою системою державних і приватних виконавців та містить, зокрема:
- дані стягувача і боржника;
- реквізити виконавчого документа;
- відомості про виконавця;
- постанови та інші процесуальні документи;
- інформацію про арешти майна і коштів;
- дані про вчинені виконавчі дії;
- інформацію про стан виконання рішення.
Доступ до більшості цих відомостей мають виконавці та сторони виконавчого провадження у порядку, визначеному законодавством.
Яку інформацію містить Єдиний реєстр боржників
У Мін'юсті наголосили, що Єдиний реєстр боржників є складовою АСВП, однак має інше призначення. Він містить лише обмежений обсяг інформації, необхідний для ідентифікації боржника та підтвердження наявності виконавчого провадження.
У реєстрі можна побачити:
- прізвище, ім’я та по батькові боржника — для фізичних осіб;
- дату народження боржника;
- найменування юридичної особи;
- дані органу або особи, які здійснюють примусове виконання;
- номер виконавчого провадження;
- інформацію про орган або посадову особу, яка видала виконавчий документ.
Перевірити наявність особи в Єдиному реєстрі боржників може будь-хто через відкритий онлайн-сервіс.
Чому дані в АСВП і Реєстрі боржників можуть відрізнятися
У Міністерстві юстиції звернули увагу, що наявність запису в АСВП не завжди означає, що особа внесена до Єдиного реєстру боржників.
АСВП містить інформацію як про відкриті, так і про завершені виконавчі провадження. Навіть після погашення боргу та завершення провадження відомості залишаються в системі із відповідним статусом.
Водночас Єдиний реєстр боржників відображає лише осіб, які мають невиконані майнові зобов’язання на поточний момент. Після завершення виконавчого провадження, зокрема у зв’язку зі сплатою боргу, інформацію про боржника з реєстру виключають.
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