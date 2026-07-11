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Чому вас може не бути в Реєстрі боржників, хоча виконавче провадження існує – пояснення

12:07, 11 липня 2026
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У Мін'юсті пояснили, як працюють АСВП та Єдиний реєстр боржників і чому дані в них можуть відрізнятися.
Чому вас може не бути в Реєстрі боржників, хоча виконавче провадження існує – пояснення
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Одеське міжрегіональне управління Міністерства юстиції пояснило особливості роботи Автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП) та Єдиного реєстру боржників, а також розповіло, яку інформацію містить кожен із цих ресурсів.

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Що таке Автоматизована система виконавчого провадження

Автоматизована система виконавчого провадження (АСВП) є інформаційно-комунікаційною системою, у якій збираються, зберігаються та обліковуються відомості про виконавчі провадження. Саме в цій системі реєструються виконавчі документи, формуються документи виконавчого провадження та фіксуються всі виконавчі дії.

АСВП є основною робочою системою державних і приватних виконавців та містить, зокрема:

  • дані стягувача і боржника;
  • реквізити виконавчого документа;
  • відомості про виконавця;
  • постанови та інші процесуальні документи;
  • інформацію про арешти майна і коштів;
  • дані про вчинені виконавчі дії;
  • інформацію про стан виконання рішення.

Доступ до більшості цих відомостей мають виконавці та сторони виконавчого провадження у порядку, визначеному законодавством.

Яку інформацію містить Єдиний реєстр боржників

У Мін'юсті наголосили, що Єдиний реєстр боржників є складовою АСВП, однак має інше призначення. Він містить лише обмежений обсяг інформації, необхідний для ідентифікації боржника та підтвердження наявності виконавчого провадження.

У реєстрі можна побачити:

  • прізвище, ім’я та по батькові боржника — для фізичних осіб;
  • дату народження боржника;
  • найменування юридичної особи;
  • дані органу або особи, які здійснюють примусове виконання;
  • номер виконавчого провадження;
  • інформацію про орган або посадову особу, яка видала виконавчий документ.

Перевірити наявність особи в Єдиному реєстрі боржників може будь-хто через відкритий онлайн-сервіс.

Чому дані в АСВП і Реєстрі боржників можуть відрізнятися

У Міністерстві юстиції звернули увагу, що наявність запису в АСВП не завжди означає, що особа внесена до Єдиного реєстру боржників.

АСВП містить інформацію як про відкриті, так і про завершені виконавчі провадження. Навіть після погашення боргу та завершення провадження відомості залишаються в системі із відповідним статусом.

Водночас Єдиний реєстр боржників відображає лише осіб, які мають невиконані майнові зобов’язання на поточний момент. Після завершення виконавчого провадження, зокрема у зв’язку зі сплатою боргу, інформацію про боржника з реєстру виключають.

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