Київський фунікулер не працюватиме понад місяць: коли відновлять рух

Плановий ремонт включатиме перевірку обладнання, оновлення вагонів і підготовку до подальшої безпечної експлуатації.

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Із 13 липня до 21 серпня київський фунікулер буде зачинений для пасажирів у зв’язку зі щорічним плановим ремонтом. Як повідомили у КП «Київпастранс», роботи спрямовані на підтримку належного технічного стану інфраструктури та рухомого складу.

Під час ремонту фахівці виконають комплекс технічних робіт. Зокрема, відремонтують машинну, компресорну та тиристорну зали, оглянуть тяговий трос із подальшим укороченням, обстежать контактну мережу та проведуть її натяг.

Також перевірять і за потреби частково замінять шпали, оновлять попереджувальну розмітку на сходових маршах станцій, виконають малярні та слюсарні роботи кузовів вагонів, частково відремонтують їхні двері та проведуть дефектоскопію зварних швів.

Крім того, планується часткове оновлення обшивки пасажирських сидінь із повною комплексною очисткою, обстеження та регулювання пневмосистеми вагонів, а також забезпечення належного санітарно-технічного стану вестибюлів станцій.

Після завершення ремонтних робіт вагони фунікулера пройдуть статичні та динамічні випробування під підвищеним навантаженням.

У «Київпастрансі» зазначили, що через складну тросову систему та значну вагу вагонів демонтаж рухомого складу не проводитиметься. Усі роботи виконуватимуть безпосередньо на станціях та в міжстанційній зоні.

У комунальному підприємстві наголосили, що щорічний плановий ремонт фунікулера здійснюється відповідно до нормативно-технічної документації об’єкта.

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