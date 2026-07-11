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Чоловік відмовився від повістки від ТЦК через релігійні переконання – чи помʼякшив суд покарання

06:50, 11 липня 2026
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У червні 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, за результатами якої був визнаний придатним до проходження військової служби.
Чоловік відмовився від повістки від ТЦК через релігійні переконання – чи помʼякшив суд покарання
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У Стрию Львівської області суд визнав винним 29-річного чоловіка, який відмовився від отримання бойової повістки та не з’явився до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у визначений час. За ухилення від призову на військову службу під час мобілізації йому призначили покарання.

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Як повідомили у Львівській обласній прокуратурі, у червні 2024 року чоловік пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Після цього йому вручили повістку для відправлення до військової частини.

Однак військовозобов’язаний відмовився поставити підпис про отримання повістки та не прибув у визначений день і час до ТЦК та СП.

У суді чоловік своєї вини не визнав. Він заявив, що відмовився через релігійні переконання, а також стверджував, що не проходив військово-лікарську комісію. Водночас, за інформацією прокуратури, під час судового розгляду ці твердження були спростовані.

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, пов’язаного з ухиленням від призову на військову службу під час мобілізації.

Відповідно до вироку, йому призначили покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», Гадяцький районний суд Полтавської області засудив жителя регіону до одного року іспитового терміну за ухилення від мобілізації. Про це йдеться у вироку суду у справі № 526/426/25.

За даними справи, у грудні 2024 року чоловік проігнорував повістку та не з’явився до ТЦК. На суді він повністю визнав провину, пояснивши, що наприкінці листопада 2024 року втратив матір, через що не прийшов за першою повісткою. Через кілька днів дільничний намагався вручити йому другу повістку, але чоловік відмовився її отримувати та не з’явився до ТЦК. Він заявив, що під час проходження медкомісії його скарги на часті приступи епілепсії, які почастішали у 2024 та 2025 роках, не врахували. За його словами, стан здоров’я унеможливлює військову службу, а через особливості характеру він не здатен стріляти в людину.

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