Чоловік відмовився від двох повісток та не з’явився до ТЦК – чому суд вирішив не суворо покарати ухилянта

10:53, 7 листопада 2025
На Полтавщині чоловіка засудили до року іспитового терміну за ухилення від мобілізації.
Гадяцький районний суд Полтавської області засудив жителя регіону до одного року іспитового терміну за ухилення від мобілізації. Про це йдеться у вироку суду у справі № 526/426/25.

Обставини справи

За даними справи, у грудні 2024 року чоловік проігнорував повістку та не з’явився до ТЦК. На суді він повністю визнав провину, пояснивши, що наприкінці листопада 2024 року втратив матір, через що не прийшов за першою повісткою. Через кілька днів дільничний намагався вручити йому другу повістку, але чоловік відмовився її отримувати та не з’явився до ТЦК. Він заявив, що під час проходження медкомісії його скарги на часті приступи епілепсії, які почастішали у 2024 та 2025 роках, не врахували. За його словами, стан здоров’я унеможливлює військову службу, а через особливості характеру він не здатен стріляти в людину.

Суд встановив, що обвинувачений має позитивну характеристику, утримує неповнолітню дитину, заробляє на будівельних підробітках, робив донати на потреби ЗСУ та надавав продукти для армії. У вироку зазначено, що ув’язнення призведе до додаткових витрат держави, тоді як на волі чоловік продовжить сприяти економіці та обороноздатності, зокрема через донати. Суд також врахував стан здоров’я обвинуваченого, який потребує детального медичного обстеження для встановлення діагнозу та визначення придатності до служби.

Що вирішив суд

Чоловіка визнали винним за статтею 336 Кримінального кодексу України та призначили покарання у вигляді одного року іспитового терміну.

