Кушнер і Віткофф зустрілися з посланником Кремля, щоб обговорити мирний план — Axios

Зеленський, ймовірно, поїде до США наступного тижня, щоб зустрітися з Трампом і завершити угоду щодо гарантій безпеки для України.

Фото: Kristina Kormilitsyna/AFP via Getty

Спецпредставники президента США Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер провели в Парижі зустріч із російським посланником Кирилом Дмитрієвим. Сторони обговорювали американський план врегулювання війни в Україні. Про це повідомляє Axios із посиланням на джерело, обізнане з перебігом переговорів.

«Після досягнення угоди з Україною майже за всіма аспектами плану Трампа, Білий дім хоче отримати чітку відповідь від Путіна на цю пропозицію. Поки що Путін не дав жодних публічних ознак того, що він готовий погодитися або навіть серйозно розглянути угоду, яку обговорюють США та Україна», — пише видання.

Французьке видання Le Monde першим повідомило, що Кирила Дмитрієва помітили поблизу посольства США в Парижі. У Білому домі та в представників Дмитрієва коментарів із цього приводу не надали.

Як зазначає Axios, зустріч Дмитрієва відбулася після того, як Віткофф і Кушнер провели дводенні переговори з високопоставленими українськими та європейськими чиновниками, зокрема з Gрезидентом Володимиром Зеленським, а також з лідерами Великої Британії Кіром Стармером, Франції Еммануелем Макроном і Німеччини Фрідріхом Мерцем.

«Ці переговори були зосереджені на двох основних спірних питаннях: гарантіях безпеки для України та можливих територіальних поступках України в східному регіоні Донбасу», — пише видання.

Українські посадовці зазначають, що вже наступного тижня Зеленський може поїхати до США для зустрічі з Трампом і остаточного погодження угоди про гарантії безпеки. Альтернативний варіант — зустріч двох лідерів на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

