У Києві водій на BMW проігнорував сигнал світлофору і попався патрульним: відео

Водій BMW проїхав на червоне світло та потрапив на штраф.

У Києві патрульні притягнули до відповідальності водія, який порушив ПДР. Інцидент стався під час патрулювання в Печерському районі.

За словами поліції, патрульні помітили автомобіль BMW, керманич якого проїхав на заборонний сигнал світлофора.

Відтак, інспектори зупинили авто та винесли на водія постанову за ч. 2 ст. 122 (Проїзд на заборонний сигнал світлофора) КУпАП, сума штрафу становить — 510 гривень.

Що означають сигнали світлофора:

зелений дозволяє рух;

жовтий забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів;

червоний сигнал, у тому числі миготливий, або два червоні миготливі сигнали забороняють рух.

