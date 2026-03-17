ППО, «Рамштайн» і PURL: Зеленський провів тристоронню зустріч із Стармером і Рютте

Україна, Британія і НАТО домовляються про спільне виробництво озброєння — Володимир Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про проведення тристоронньої зустрічі з Прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

За словами глави держави, під час переговорів сторони обговорили питання спільного виробництва озброєння та координацію зусиль у цьому напрямі з метою посилення обороноздатності України та безпеки всієї Європи.

Окрему увагу було приділено зміцненню системи протиповітряної оборони. Зеленський наголосив на необхідності забезпечення достатньої кількості ракет для ППО, а також якнайшвидшій реалізації рішень, ухвалених у форматі «Рамштайн».

Крім того, обговорювалося розширення програми PURL за рахунок додаткових внесків.

