Прокурора з Франківщини не звільнили, але «урізали» кар’єрні можливості після перевірки інвалідності від МСЕК

Після перевірки інвалідності від МСЕК Комісія прийшла до висновку, що прокурор використовував свій статус особи з інвалідністю з метою отримання відповідних пенсійних виплат.

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Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів ухвалила рішення про притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора Калуської окружної прокуратури Івано-Франківської області Андрія Петріва.

Як зазначено у рішенні №250дп-26 від 3 червня, дисциплінарне провадження було пов’язане з обставинами встановлення прокурору ІІ групи інвалідності та подальшим отриманням ним пенсійних виплат.

Передісторія

У жовтні 2024 року в медіа з’явилася інформація про викриття голови Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи на незаконному збагаченні, під час обшуків у якої виявили значні суми готівки. Паралельно у публічному просторі почали ширитися повідомлення про можливі зловживання в системі МСЕК та фальсифікації медичних рішень.

У медіа також повідомлялося, що окремі посадовці, зокрема прокурори та правоохоронці, могли використовувати сумнівні медичні документи для оформлення пенсій по інвалідності за рахунок бюджету. Це спричинило значний суспільний резонанс і ініціювання перевірок.

22 жовтня 2024 року за результатами РНБО було ухвалено рішення щодо посилення контролю за встановленням інвалідності посадовим особам, яке було введене в дію указом Президента України, та передбачило проведення повторних перевірок рішень МСЕК.

У межах цих заходів ініціювали перевірку щодо прокурорів, зокрема й щодо Андрія Петріва.

Що відомо про прокурора

Андрій Петрів з жовтня 2005 року працює в органах прокуратури, із 12 червня 2024 року до 21 вересня 2025 року обіймав посаду прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Івано-Франківської обласної прокуратури, а з 22 вересня 2025 року – прокурора Калуської окружної прокуратури Івано-Франківської області.

Згідно з рішенням Івано-Франківської МСЕК у квітні 2020 року Андрію Петріву було встановлено ІІ групу інвалідності, яку в квітні 2022 року підтвердили під час планового переогляду.

З 2020 року Петрів також отримував пенсію як особа з інвалідністю.

Окрім того, Комісія встановила, що за інформацією, наявною в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, сформованому за допомогою порталу «Дія», у прокурора оформлено відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час на підставі вимог статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Відтак, у межах загальнодержавної перевірки законності рішень МСЕК чоловіка було неодноразово викликано до ДУ «Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ України» для проходження обстеження з метою підтвердження обґрунтованості встановленої інвалідності.

Однак, як встановила Комісія, попри належне повідомлення та повторні виклики, прокурор упродовж тривалого часу до медичного закладу не з’явився.

Що вирішила комісія

У рішенні зазначено, що у прокурора було достатньо часу, щоб скоригувати робочий графік та пройти обстеження в медичному закладі, а об’єктивних даних, які б унеможливлювали його прибуття до медичного закладу для проходження повторного обстеження у вказані періоди, не знайшли.

Відтак, Комісія вважає, що прокурор використовував свій статус особи з інвалідністю з метою отримання відповідних пенсійних виплат.

У рішенні зазначається, що така поведінка є пасивною формою сприяння поширенню інформації, яка дискредитує органи прокуратури, сприяє підриву суспільної довіри до державної інституції, формує враження про толерування корупційних ризиків всередині системи, особливо в період дії особливого правового режиму – воєнного стану.

Також Комісія врахувала, що прокурор Андрій Петрів, перебуваючи на військовому обліку як військовозобов’язаний, подав до територіального центру комплектування та соціальної підтримки документи про встановлення йому ІІ групи інвалідності лише у липні 2025 року — вже під час проведення перевірки в межах дисциплінарного провадження. Водночас інвалідність йому була офіційно встановлена ще у квітні 2020 року.

Згідно з положеннями про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, а також Переліком захворювань, що визначають придатність до військової служби, особи з І або ІІ групою інвалідності визнаються непридатними до військової служби у мирний і воєнний час та підлягають зняттю з військового обліку (категорія «непридатний з виключенням з військового обліку»).

У зв’язку з цим Комісія зазначила, що за наявності офіційно встановленої ІІ групи інвалідності прокурор був зобов’язаний своєчасно вжити заходів щодо зняття з військового обліку, оскільки така дія є обов’язком, а не правом.

Водночас несвоєчасне повідомлення ТЦК та СП про наявну інвалідність і перебування у статусі військовозобов’язаного або заброньованого розцінено як порушення порядку військового обліку. Для прокурора такі дії є етично недопустимими та можуть створювати враження зловживання або службової недбалості.

Однак у результаті Комісія врахувала позитивну характеристику прокурора та відсутність попередніх дисциплінарних стягнень.

За результатами розгляду КДКП застосувала до Андрія Петріва дисциплінарне стягнення у вигляді заборони строком на один рік на переведення до органу прокуратури вищого рівня та призначення на вищу посаду.

Рішення може бути оскаржене до адміністративного суду або Вищої ради правосуддя протягом одного місяця.

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