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На Харківщині викрили схему поборів за «бойові» виплати: підозру отримали троє офіцерів

19:09, 10 червня 2026
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Трьом посадовцям армійського корпусу оголосили підозру у справі про ймовірні побори з військовослужбовців за включення до рапортів на виплату «бойових» — загальна сума отриманої неправомірної вигоди становила 274 тисячі гривень.
На Харківщині викрили схему поборів за «бойові» виплати: підозру отримали троє офіцерів
фото: прокуратура
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У Харківській області правоохоронці повідомили про підозру трьом посадовцям армійського корпусу, яких слідство вважає причетними до організації схеми одержання грошей від військовослужбовців за включення до рапортів на виплату додаткової винагороди за виконання бойових або спеціальних завдань.

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Як повідомили у Харківській спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону, підозри оголошено начальнику логістики — заступнику командира корпусу, начальнику відділу логістики штабу та офіцеру організаційно-планового відділу логістики.

За версією слідства, військовослужбовців вносили до службових документів як таких, що виконували бойові або спеціальні завдання, що давало підстави для нарахування додаткової винагороди. Натомість за включення до відповідних рапортів від підлеглих вимагали кошти.

Слідство вважає, що схему організував у грудні 2025 року начальник логістики — заступник командира корпусу, залучивши до неї двох підлеглих.

За даними правоохоронців, у лютому 2026 року начальник відділу логістики за вказівкою керівника поставив підлеглому офіцеру вимогу систематично передавати гроші за включення його та інших військовослужбовців до рапортів на виплату додаткової винагороди, відомої як «бойові».

Як стверджує слідство, відмова від передачі коштів могла мати негативні наслідки для військовослужбовців під час проходження служби.

Правоохоронці зазначають, що 23 березня один із підозрюваних отримав 40 тисяч гривень за включення військових до рапортів на виплату додаткової винагороди за лютий. Згодом, за версією слідства, він зажадав ще 36 тисяч гривень за березень, а також доручив зібрати 154 тисячі гривень з інших військовослужбовців.

Загалом, за даними слідства, 29 квітня у службовому кабінеті було отримано 190 тисяч гривень неправомірної вигоди.

28 травня посадовців затримали після одержання ще 44 тисяч гривень. Загальна сума коштів, яку наразі інкримінують підозрюваним, становить 274 тисячі гривень.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів, в автомобілях та на території військового корпусу правоохоронці вилучили документацію щодо нарахування та виплати додаткової винагороди, чорнові записи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони, планшет, а також 343 тисячі гривень, 9 900 доларів США та 80 євро.

Трьом посадовцям повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Як зазначають правоохоронці, підозрювані скористалися можливістю внесення застави.

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