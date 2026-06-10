Які законопроєкти Рада розгляне 10 червня: список

Парламент планує розглянути законопроєкти щодо підвищення ефективності контролю за виробництвом та обігом тютюнової сировини та щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 10 червня, Верховна Рада проведе засідання, на якому планує розглянути низку законопроєктів.

Серед них:

Друге читання

№15224 — Проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони

Для включення до порядку денного та прийняття рішення

№15122 — Проєкт Закону про акціонерне товариство «Східний гірничозбагачувальний комбінат»

Перше читання

№14245 — Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо підвищення ефективності контролю за виробництвом та обігом тютюнової сировини

Друге читання

№6506-1 — Проєкт Закону про внесення змін до статті 94 Закону України «Про Національну поліцію» щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських

Перше читання

№14318 — Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Закону України «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України» та зміною адміністративно-територіального устрою України

№13140 — Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері електромагнітного простору

Повторне друге читання

№13204-1 — Проєкт Закону про державне регулювання органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції

Друге читання

№12384 — Проєкт Закону про стимулювання економічного розвитку галузі рибного господарства

№14141 — Проєкт Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо електронного документообігу при працевлаштуванні

Перше читання

№14405 — Проєкт Закону про забезпечення повноважності місцевих рад в умовах воєнного стану

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.