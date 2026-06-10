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Які законопроєкти Рада розгляне 10 червня: список

10:22, 10 червня 2026
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Парламент планує розглянути законопроєкти щодо підвищення ефективності контролю за виробництвом та обігом тютюнової сировини та щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських.
Які законопроєкти Рада розгляне 10 червня: список
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У середу, 10 червня, Верховна Рада проведе засідання, на якому планує розглянути низку законопроєктів.

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Серед них:

Друге читання

 №15224 — Проєкт Закону про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» щодо фінансового забезпечення сектору безпеки і оборони

Для включення до порядку денного та прийняття рішення

 №15122 — Проєкт Закону про акціонерне товариство «Східний гірничозбагачувальний комбінат»

Перше читання

 №14245 — Проєкт Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо підвищення ефективності контролю за виробництвом та обігом тютюнової сировини

Друге читання

 №6506-1 — Проєкт Закону про внесення змін до статті 94 Закону України «Про Національну поліцію» щодо осучаснення розміру грошового забезпечення поліцейських

Перше читання

 №14318 — Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів у зв’язку з прийняттям Закону України «Про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України» та зміною адміністративно-територіального устрою України

 №13140 — Проєкт Закону про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері електромагнітного простору

Повторне друге читання

 №13204-1 — Проєкт Закону про державне регулювання органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції

Друге читання

 №12384 — Проєкт Закону про стимулювання економічного розвитку галузі рибного господарства

 №14141 — Проєкт Закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо електронного документообігу при працевлаштуванні

Перше читання

 №14405 — Проєкт Закону про забезпечення повноважності місцевих рад в умовах воєнного стану

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Верховна Рада України законопроект

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