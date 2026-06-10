НМТ-2026: що робити під час тривоги, технічних несправностей чи відсутності інтернету

Для кожного вступника чи вступниці передбачений чіткий порядок дій у разі виникнення нестандартних ситуацій, зокрема технічних труднощів під час складання тесту.

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Міністерство освіти і науки пояснило, що робити під час тривоги, технічних несправностей чи відсутності інтернету під час НМТ-2026.

НМТ — важливий етап у житті кожної людини, яка вирішила вступати до закладу вищої освіти. В умовах війни організація та складання національного мультипредметного тесту потребують особливої уваги. Держава має забезпечити гідні та доступні умови для всіх учасників процесу.

Там нагадали, що для кожного вступника чи вступниці передбачений чіткий порядок дій у разі виникнення нестандартних ситуацій, зокрема технічних труднощів під час складання тесту.

«Щодо ситуації, яка склалася під час проведення тестування на Одещині. Якщо повітряна тривога триває понад дві з половиною години (сумарно за два етапи тестування), відповідальні за тимчасові екзаменаційні центри (ТЕЦ) спільно з регіональним центром ухвалюють рішення щодо доцільності продовження тестування.

У цьому разі відповідальні особи ТЕЦ пропонували учасникам завершити оцінювання і написати заяву для участі в додатковій сесії. 105 учасників ухвалили такі рішення і написали відповідні заяви. Водночас орієнтовно 1000 учасників наполягали на продовженні тестування. Окремі заклади зі своєї ініціативи забезпечували учасників додатковою водою та харчуванням або ж організували доступ батьків, щоб ті могли передати абітурієнтам їжу чи напої. Скарг від учасників тестування чи їхніх батьків не надходило.

Щодо ситуації, яка склалася під час складання НМТ 1 червня у Вінницькому ліцеї №22, розгорнулося широке суспільне обговорення. Наразі звернення абітурієнтки щодо технічних труднощів та можливості проходження НМТ в межах додаткової сесії розглянув Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти. Остаточне рішення щодо її допуску до складання додаткової сесії ухвалюватиме Український центр оцінювання якості освіти.

Також у МОН розповіли, як діяти, якщо напередодні тестування стався масований обстріл, під час НМТ оголосили повітряну тривогу або виникли технічні несправності.

Обстріли напередодні тесту

Якщо абітурієнти після ночі обстрілів або тривалої повітряної тривоги розуміють, що не можуть прибути на тестування через погіршення самопочуття та психоемоційного стану, протягом трьох робочих днів вони можуть подати до регіонального центру оцінювання якості освіти заяву із проханням надати можливість скласти НМТ під час додаткових сесій.

Відповідне рішення буде ухвалювати регламентна комісія при регіональному центрі оцінювання якості освіти.

Повітряна тривога під час тестування

У разі оголошення повітряної тривоги до початку проведення НМТ, тестування та доступ учасників розпочнеться після відбою. Зі свого боку рекомендуємо під час тривоги перебувати в укритті. Початок НМТ буде відтерміновано.

Якщо повітряну тривогу буде оголошено під час проведення НМТ, то персонал ТЕЦ та учасники зобов'язані перейти в укриття.

Роботу учасників буде заблоковано, а їхні відповіді — збережено.

Після завершення повітряної тривоги учасники зможуть повернутися на свої місця та продовжити тестування.

Важливо:

якщо повітряна тривога триватиме менше ніж дві з половиною години (сумарно для обох етапів тестування) — учасники зможуть продовжити виконання завдань НМТ;

якщо під час проведення НМТ повітряна тривога тривала понад дві з половиною години (сумарно за два етапи тестування), відповідальний за ТЕЦ спільно з регіональним центром ухвалюють рішення щодо доцільності продовження тестування;

якщо буде ухвалене рішення про недоцільність продовження тестування, то учасникам потрібно подати заяву щодо надання можливості скласти НМТ під час додаткових сесій. Зробити це можна або до виходу з ТЕЦ через відповідальну особу, заяву можна написати від руки, зразок має бути доступний у приміщенні ТЕЦ або самостійно протягом трьох робочих днів з дня проведення основної сесії, у якій вони мали брати участь, надіслати регіональному центру оцінювання якості освіти, на території обслуговування якого відбувалося тестування.

Рішення щодо призупинення, відновлення або можливого дострокового завершення тестування, а також щодо можливої участі в додатковій сесії абітурієнтам повідомляють працівники ТЕЦ та надають роз’яснення щодо подальшого перебігу процедури та дій, яких мають дотримуватися учасники.

У багатьох регіонах України, особливо там, де повітряні тривоги лунають часто, ТЕЦ облаштовані в укриттях. Це дає можливість гарантувати безпеку всім учасникам під час тестування та не переривати важливий процес його проходження.

Погане самопочуття абітурієнта

Якщо абітурієнту стало зле під час проходження НМТ, він / вона має обов’язково повідомити про це інструктору, який перебуває в аудиторії. Якщо подальше тестування неможливе, учаснику потрібно подати через відповідального за ТЕЦ заяву або ж протягом трьох робочих днів до регіонального центру щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій. Важливо, щоб інформацію про стан здоров'я було зафіксовано в документах ТЕЦ.

Технічні проблеми

У разі відсутності доступу до інтернету, знеструмлення або інших технічних несправностей у сервісі тестувальника інструктор в аудиторії зупиняє час виконання тесту — це може бути як для всієї аудиторії, так і для окремого учасника.

Після усунення несправностей до часу виконання тесту буде додано втрачений час.

Якщо проблему неможливо усунути, тестування буде достроково припинено за рішенням відповідального за ТЕЦ та узгодженням із регіональним центром. У цьому разі учасники теж мають право подати заяву щодо надання можливості пройти НМТ під час додаткових сесій. Це можна зробити або ж до виходу з ТЕЦ або ж надіслати її до регіонального центру.

Важливо: якщо ви є учасником / учасницею НМТ і вважаєте, що під час тестування відбулося порушення процедури, ви маєте право подати апеляційну заяву, зазначити факт порушення, який, на вашу думку, мав місце та попросити про можливість узяти участь у додатковій сесії.

Заяву потрібно подати у день проведення НМТ до виходу з ТЕЦ через відповідальну особу.

Нагадаємо, що повітряна тривога на Одещині фактично зірвала нормальне проведення НМТ — діти були змушені перебувати в укриттях майже 13 годин.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець зазначив, що до Представництва в Одеській області надійшла інформація про грубі порушення під час організації тестування в одному з екзаменаційних центрів.

«Через постійні зупинки процедура тривала з 09:00 до близько 22:00 — понад 13 годин безперервного стресу для дітей», - заявив він.

За словами учасників, увесь цей час їм не забезпечили навіть базових умов — доступу до води та харчування. Зв’язок із батьками був суттєво обмежений.

Лише завдяки особистій ініціативі вчителів та батьків, учасникам все ж вдалося забезпечити доступ до питної води та їжі.

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