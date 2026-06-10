НМТ-2026: что делать во время тревоги, технических неисправностей или отсутствия интернета

Для каждого поступающего предусмотрен четкий порядок действий в случае возникновения нестандартных ситуаций, в частности технических трудностей во время прохождения теста.

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Министерство образования и науки объяснило, что делать во время тревоги, технических неисправностей или отсутствия интернета во время НМТ-2026.

НМТ — важный этап в жизни каждого человека, который решил поступать в учреждение высшего образования. В условиях войны организация и прохождение национального мультипредметного теста требуют особого внимания. Государство должно обеспечить достойные и доступные условия для всех участников процесса.

Там напомнили, что для каждого поступающего предусмотрен четкий порядок действий в случае возникновения нестандартных ситуаций, в частности технических трудностей во время прохождения теста.

«Что касается ситуации, которая сложилась во время проведения тестирования в Одесской области. Если воздушная тревога длится более двух с половиной часов (суммарно за два этапа тестирования), ответственные за временные экзаменационные центры (ТЭЦ) совместно с региональным центром принимают решение о целесообразности продолжения тестирования.

В этом случае ответственные лица ТЭЦ предлагали участникам завершить оценивание и написать заявление для участия в дополнительной сессии. 105 участников приняли такие решения и написали соответствующие заявления. В то же время ориентировочно 1000 участников настаивали на продолжении тестирования. Отдельные учреждения по собственной инициативе обеспечивали участников дополнительной водой и питанием либо организовали доступ родителей, чтобы те могли передать абитуриентам еду или напитки. Жалоб от участников тестирования или их родителей не поступало.

Что касается ситуации, которая сложилась во время сдачи НМТ 1 июня в Винницком лицее №22, развернулось широкое общественное обсуждение. В настоящее время обращение абитуриентки относительно технических трудностей и возможности прохождения НМТ в рамках дополнительной сессии рассмотрел Винницкий региональный центр оценивания качества образования. Окончательное решение о ее допуске к сдаче дополнительной сессии будет принимать Украинский центр оценивания качества образования.

Также в МОН рассказали, как действовать, если накануне тестирования произошел массированный обстрел, во время НМТ была объявлена воздушная тревога или возникли технические неисправности.

Обстрелы накануне теста

Если абитуриенты после ночи обстрелов или продолжительной воздушной тревоги понимают, что не могут прибыть на тестирование из-за ухудшения самочувствия и психоэмоционального состояния, в течение трех рабочих дней они могут подать в региональный центр оценивания качества образования заявление с просьбой предоставить возможность сдать НМТ во время дополнительных сессий.

Соответствующее решение будет принимать регламентная комиссия при региональном центре оценивания качества образования.

Воздушная тревога во время тестирования

В случае объявления воздушной тревоги до начала проведения НМТ тестирование и допуск участников начнутся после отбоя. Со своей стороны рекомендуем во время тревоги находиться в укрытии. Начало НМТ будет отложено.

Если воздушная тревога будет объявлена во время проведения НМТ, то персонал ТЭЦ и участники обязаны перейти в укрытие.

Работа участников будет заблокирована, а их ответы — сохранены.

После завершения воздушной тревоги участники смогут вернуться на свои места и продолжить тестирование.

Важно:

если воздушная тревога будет длиться менее двух с половиной часов (суммарно для обоих этапов тестирования) — участники смогут продолжить выполнение заданий НМТ;

если во время проведения НМТ воздушная тревога длилась более двух с половиной часов (суммарно за два этапа тестирования), ответственный за ТЭЦ совместно с региональным центром принимают решение о целесообразности продолжения тестирования;

если будет принято решение о нецелесообразности продолжения тестирования, то участникам необходимо подать заявление о предоставлении возможности сдать НМТ во время дополнительных сессий. Сделать это можно либо до выхода из ТЭЦ через ответственное лицо, заявление можно написать от руки, образец должен быть доступен в помещении ТЭЦ, либо самостоятельно в течение трех рабочих дней со дня проведения основной сессии, в которой они должны были принимать участие, направить в региональный центр оценивания качества образования, на территории обслуживания которого проходило тестирование.

Решение о приостановлении, возобновлении или возможном досрочном завершении тестирования, а также о возможном участии в дополнительной сессии абитуриентам сообщают работники ТЭЦ и предоставляют разъяснения относительно дальнейшего хода процедуры и действий, которых должны придерживаться участники.

Во многих регионах Украины, особенно там, где воздушные тревоги звучат часто, ТЭЦ оборудованы в укрытиях. Это дает возможность гарантировать безопасность всем участникам во время тестирования и не прерывать важный процесс его прохождения.

Плохое самочувствие абитуриента

Если абитуриенту стало плохо во время прохождения НМТ, он / она должен(должна) обязательно сообщить об этом инструктору, который находится в аудитории. Если дальнейшее тестирование невозможно, участнику необходимо подать через ответственного за ТЭЦ заявление либо в течение трех рабочих дней в региональный центр о предоставлении возможности пройти НМТ во время дополнительных сессий. Важно, чтобы информация о состоянии здоровья была зафиксирована в документах ТЭЦ.

Технические проблемы

В случае отсутствия доступа к интернету, отключения электроэнергии или других технических неисправностей в сервисе тестируемого инструктор в аудитории останавливает время выполнения теста — это может быть как для всей аудитории, так и для отдельного участника.

После устранения неисправностей ко времени выполнения теста будет добавлено потерянное время.

Если проблему невозможно устранить, тестирование будет досрочно прекращено по решению ответственного за ТЭЦ и по согласованию с региональным центром. В этом случае участники также имеют право подать заявление о предоставлении возможности пройти НМТ во время дополнительных сессий. Это можно сделать либо до выхода из ТЭЦ, либо направить его в региональный центр.

Важно: если вы являетесь участником / участницей НМТ и считаете, что во время тестирования произошло нарушение процедуры, вы имеете право подать апелляционное заявление, указать факт нарушения, который, по вашему мнению, имел место, и попросить о возможности принять участие в дополнительной сессии.

Заявление необходимо подать в день проведения НМТ до выхода из ТЭЦ через ответственное лицо.

Напомним, что воздушная тревога в Одесской области фактически сорвала нормальное проведение НМТ — дети были вынуждены находиться в укрытиях почти 13 часов.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что в Представительство в Одесской области поступила информация о грубых нарушениях при организации тестирования в одном из экзаменационных центров.

«Из-за постоянных остановок процедура длилась с 09:00 до примерно 22:00 — более 13 часов непрерывного стресса для детей», — заявил он.

По словам участников, все это время им не обеспечили даже базовых условий — доступа к воде и питанию. Связь с родителями была существенно ограничена.

Лишь благодаря личной инициативе учителей и родителей участникам все же удалось обеспечить доступ к питьевой воде и еде.

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