Товар не соответствовал заявленным характеристикам, а продавец отказался возвращать деньги: как суд защитил права покупателя

Переяславский горрайонный суд Киевской области принял сторону потребителя в споре о возврате средств за товар, приобретенный через интернет-магазин, и признал неправомерным отказ продавца принять возврат и вернуть уплаченные средства.

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Интернет-торговля упрощает приобретение товаров, однако не освобождает продавцов от обязанности соблюдать законодательство о защите прав потребителей. Если приобретённый товар не соответствует заявленным характеристикам или покупатель решил воспользоваться правом на возврат, продавец обязан действовать в соответствии с требованиями закона.

Переяславский горрайонный суд Киевской области рассмотрел дело о защите прав потребителя, который приобрёл через интернет-магазин аккумуляторную мини-пилу и аккумуляторную болгарку, однако после получения товара обнаружил его несоответствие заявленным характеристикам. Суд исследовал вопрос правомерности отказа продавца принять возврат товара и вернуть уплаченные средства, а также наличие оснований для возмещения морального вреда.

Обстоятельства дела

Истец приобрёл через интернет-сайт yu.com.ua у физического лица-предпринимателя аккумуляторную болгарку и аккумуляторную мини-пилу общей стоимостью 1848 грн. Товар был доставлен через «Укрпочту» наложенным платежом, после чего покупатель оплатил его на счёт продавца.

После получения и проверки товара покупатель пришёл к выводу, что он не соответствует характеристикам, указанным на сайте продавца. В частности, аккумуляторная болгарка прекращала работу примерно через минуту после включения даже без нагрузки, а её мощность и количество оборотов не соответствовали заявленным показателям. Кроме того, к товару не были приложены гарантийный талон, инструкция на украинском языке и информация о сервисном обслуживании в Украине.

На следующий день после получения товара покупатель сообщил продавцу о намерении вернуть продукцию и оформил её отправку обратно через «Укрпочту». При этом он определил условием получения посылки возврат уплаченных за товар денежных средств в сумме 1848 грн. В переписке через Viber продавец потребовал отменить наложенный платёж и отправить товар без гарантий возврата денег, пообещав лишь рассмотреть вопрос о возможном возмещении средств в течение 14 дней после получения товара.

Покупатель отказался от таких условий, поскольку считал их рискованными и ссылался на многочисленные негативные отзывы других потребителей о деятельности продавца. В результате продавец товар не получил, а посылка вернулась покупателю как невручённая. После этого потребитель обратился в суд с требованиями обязать продавца принять товар, вернуть уплаченные средства, компенсировать расходы на доставку и возместить моральный вред.

Позиция суда

Суд установил, что между сторонами возникли правоотношения по договору купли-продажи товара, заключённому дистанционно через сеть Интернет. В ходе рассмотрения дела были подтверждены факт приобретения товара, его оплата, последующий возврат продавцу и отказ последнего принять продукцию на условиях, определённых покупателем.

Суд отметил, что потребитель реализовал своё право на отказ от договора и возврат товара в пределах предусмотренного законом 14-дневного срока. Направление товара продавцу и требование вернуть уплаченные средства свидетельствовали о расторжении договора купли-продажи, заключённого дистанционным способом. При этом суд обратил внимание, что законодательство о защите прав потребителей прямо предусматривает право потребителя не возвращать продукцию до момента возврата ему уплаченных денежных средств.

По мнению суда, требование продавца вернуть товар без одновременного возврата денег противоречило положениям Закона Украины «О защите прав потребителей». Суд подчеркнул, что ответчик фактически усложнял процедуру возврата средств, выдвигая дополнительные условия, не предусмотренные законом и ограничивающие права потребителя. Такие условия были признаны ничтожными, поскольку противоречат законодательству о защите прав потребителей.

Оценивая доказательства по делу № 373/2488/25, суд учёл фискальные чеки «Укрпочты», товарно-транспортные накладные, опись вложения, переписку сторон в Viber, а также непосредственно осмотрел приобретённый товар. Суд пришёл к выводу, что действия покупателя по возврату продукции были надлежащими и соответствовали требованиям закона. В то же время продавец не доказал правомерность своего отказа принять товар и вернуть уплаченные средства.

Суд также рассмотрел требование о возмещении морального вреда. Он отметил, что нарушение прав потребителя может быть основанием для компенсации морального вреда, в частности в случаях продажи товара, который не соответствует заявленным характеристикам, а также при безосновательном отказе вернуть уплаченные средства после расторжения договора. Суд пришёл к выводу, что противоправные действия продавца, необходимость длительной защиты своих прав и обращения в суд негативно повлияли на психологическое состояние истца и причинили ему моральные страдания. Вместе с тем заявленный размер возмещения был признан завышенным.

По результатам рассмотрения дела суд частично удовлетворил иск. Суд обязал физическое лицо-предпринимателя принять от покупателя аккумуляторную мини-пилу и аккумуляторную болгарку за свой счёт, взыскал в пользу истца 1848 грн стоимости товара и 148 грн расходов, связанных с доставкой и пересылкой. Кроме того, суд взыскал с продавца 2500 грн морального вреда и 1331,20 грн судебного сбора в пользу государства.

Апелляционная жалоба на решение суда может быть подана истцом в Киевский апелляционный суд.

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