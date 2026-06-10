Товар не відповідав заявленим характеристикам, а продавець відмовився повертати кошти: як суд захистив права покупця

Переяславський міськрайонний суд Київської області став на бік споживача у спорі щодо повернення коштів за товар, придбаний через інтернет-магазин, та визнав неправомірною відмову продавця прийняти повернення і повернути сплачені кошти.

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Інтернет-торгівля спрощує придбання товарів, однак не звільняє продавців від обов’язку дотримуватися законодавства про захист прав споживачів. Якщо придбаний товар не відповідає заявленим характеристикам або покупець вирішив скористатися правом на повернення, продавець зобов’язаний діяти відповідно до вимог закону.

Переяславський міськрайонний суд Київської області розглянув справу про захист прав споживача, який придбав через інтернет-магазин акумуляторну міні-пилку та акумуляторну болгарку, однак після отримання товару виявив його невідповідність заявленим характеристикам. Суд дослідив питання правомірності відмови продавця прийняти повернення товару та повернути сплачені кошти, а також наявності підстав для відшкодування моральної шкоди.

Обставини справи

Позивач придбав через інтернет-сайт yu.com.ua у фізичної особи-підприємця акумуляторну болгарку та акумуляторну міні-пилку загальною вартістю 1848 грн. Товар був доставлений через «Укрпошту» з післяплатою, після чого покупець здійснив оплату на рахунок продавця.

Після отримання та перевірки товару покупець дійшов висновку, що він не відповідає характеристикам, зазначеним на сайті продавця. Зокрема, акумуляторна болгарка припиняла роботу вже приблизно через хвилину після ввімкнення навіть без навантаження, а її потужність та кількість обертів не відповідали заявленим показникам. Крім того, до товару не було додано гарантійного талона, інструкції українською мовою та інформації про сервісне обслуговування в Україні.

Наступного дня після отримання товару покупець повідомив продавця про намір повернути продукцію та оформив її відправлення назад через «Укрпошту». При цьому він визначив умовою отримання посилки повернення сплачених за товар коштів у сумі 1848 грн. У листуванні через Viber продавець вимагав скасувати післяплату та надіслати товар без гарантій повернення грошей, обіцяючи лише розглянути питання про можливе відшкодування коштів протягом 14 днів після отримання товару.

Покупець відмовився від таких умов, оскільки вважав їх ризикованими та посилався на численні негативні відгуки інших споживачів щодо діяльності продавця. У результаті продавець товар не отримав, а посилка повернулася покупцеві як невручена. Після цього споживач звернувся до суду з вимогами зобов’язати продавця прийняти товар, повернути сплачені кошти, компенсувати витрати на доставку та відшкодувати моральну шкоду.

Позиція суду

Суд встановив, що між сторонами виникли правовідносини з договору купівлі-продажу товару, укладеного на відстані через мережу Інтернет. Під час розгляду справи було підтверджено факт придбання товару, його оплату, подальше повернення продавцю та відмову останнього прийняти продукцію на умовах, визначених покупцем.

Суд зазначив, що споживач реалізував своє право на відмову від договору та повернення товару в межах передбаченого законом 14-денного строку. Направлення товару продавцю та вимога повернути сплачені кошти свідчили про розірвання договору купівлі-продажу, укладеного дистанційним способом. При цьому суд звернув увагу, що законодавство про захист прав споживачів прямо передбачає право споживача не повертати продукцію до моменту повернення йому сплачених коштів.

На думку суду, вимога продавця повернути товар без одночасного повернення коштів суперечила положенням Закону України «Про захист прав споживачів». Суд підкреслив, що відповідач фактично ускладнював процедуру повернення коштів, висуваючи додаткові умови, які не передбачені законом та обмежують права споживача. Такі умови були визнані нікчемними, оскільки суперечать законодавству про захист прав споживачів.

Оцінюючи докази у справі, суд врахував фіскальні чеки «Укрпошти», товарно-транспортні накладні, опис вкладення, листування сторін у Viber, а також безпосередньо оглянув придбаний товар. Суд дійшов висновку, що дії покупця щодо повернення продукції були належними та відповідали вимогам закону. Водночас продавець не довів правомірності своєї відмови прийняти товар і повернути сплачені кошти.

Суд також розглянув вимогу про відшкодування моральної шкоди. Він зазначив, що порушення прав споживача може бути підставою для компенсації моральної шкоди, зокрема у випадках продажу товару, який не відповідає заявленим характеристикам, а також у разі безпідставної відмови повернути сплачені кошти після розірвання договору. Суд дійшов висновку, що протиправні дії продавця, необхідність тривалого захисту своїх прав та звернення до суду негативно вплинули на психологічний стан позивача та спричинили йому моральні страждання. Разом із тим заявлений розмір відшкодування був визнаний завищеним.

За результатами розгляду справи № 373/2488/25 суд частково задовольнив позов. Суд зобов’язав фізичну особу-підприємця прийняти від покупця акумуляторну міні-пилку та акумуляторну болгарку за власний рахунок, стягнув на користь позивача 1848 грн вартості товару та 148 грн витрат, пов’язаних із доставкою і пересиланням. Крім того, суд стягнув із продавця 2500 грн моральної шкоди та 1331,20 грн судового збору на користь держави.

Апеляційну скаргу на рішення суду може бути подано позивачем до Київського апеляційного суду.

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