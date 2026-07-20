Механизмы защиты инвесторов в жилищное строительство хотят изменить

Предлагается создать прозрачные, безопасные и инклюзивные системы инвестирования в жилищное строительство.

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Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку сообщила, что поддержала проект Государственной стратегии жилищной политики Украины до 2033 года и план ее реализации на 2026–2029 годы. При этом Комиссия подала ряд замечаний, которые прежде всего касаются защиты инвесторов в жилищное строительство.

Стратегию разработало Министерство развития общин и территорий во исполнение Закона «Об основных принципах жилищной политики», который Верховная Рада приняла 13 января 2026 года. Этот закон впервые ввел в Украине систему стратегического планирования в жилищной сфере.

В комиссии подчеркнули, что в стране до сих пор нет полноценного фонда социального жилья, а механизмы доступного жилья развиты слабо. Финансирование строительства в основном держится на деньгах обычных людей, тогда как долгосрочное и институциональное инвестирование остается редкостью — в значительной степени из-за военных рисков и недостаточной защиты инвесторов.

В стратегии предлагают создать прозрачные, безопасные и инклюзивные системы инвестирования в жилищное строительство. Комиссия готова взять на себя обновление правил контроля за фондами финансирования строительства, фондами операций с недвижимостью и компаниями по управлению активами.

Комиссия также готова присоединиться к созданию механизма финансирования строительства через эскроу-счета. Это специальные счета, на которых деньги покупателей хранятся до тех пор, пока застройщик не выполнит свои обязательства. Комиссия предлагает установить требования к капиталу и владельцам компаний, которые строят жилье, и обязать застройщиков раскрывать информацию о своих проектах.

«Еще одно предложение — создать фонд гарантирования строительства. Он должен защитить людей, которые инвестируют в жилье: если строительство остановится, фонд поможет достроить объект или вернуть вложенные деньги.

Комиссия также хочет создать условия, чтобы банки, страховые компании и пенсионные фонды могли больше инвестировать в строительство жилья. Для этого необходимо разработать понятные правила оценки таких проектов и новые инструменты финансирования», — заявили в комиссии.

Эксперты регулятора предложили учесть уже зарегистрированный в Верховной Раде законопроект «О секьюритизации и облигациях с покрытием» (№ 15172 от 13 апреля 2026 года). Комиссия считает, что в операционном плане стоит конкретизировать ожидаемый результат этого направления: предусмотреть не только принятие профильного закона, но и принятие необходимых нормативно-правовых актов НКЦБФР.

По мнению регулятора, это позволит внедрить механизмы выпуска облигаций с покрытием и секьюритизации активов, которые помогут привлечь долгосрочное финансирование в жилищное строительство, эффективнее распределять риски между участниками рынка, а также будут стимулировать развитие ипотечного кредитования, что будет способствовать повышению доступности жилья для граждан.

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