Оклады более 37 тысяч гривен: в ВАКС сообщили о наличии вакантных должностей

Документы от кандидатов принимаются до 31 июля.

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Высший антикоррупционный суд сообщил, что ищет специалистов в Управление информационных технологий и защиты информации аппарата ВАКС по двум направлениям:

Главный специалист сектора киберзащиты

Что делать: мониторить киберугрозы и реагировать на инциденты, настраивать SIEM/EDR, проводить анализ уязвимостей и обучать работников кибергигиене.

Требования: профильное высшее образование (ІТ/Кибербезопасность), понимание принципов сетевой безопасности, GPO, Active Directory, SIEM/EDR.

Главный специалист отдела технической поддержки

Что делать: помогать пользователям, настраивать ПК, оргтехнику, комплексы видеоконференцсвязи и специальные программы (КП «Д-3»).

Требования: высшее ІТ-образование, уверенное владение Windows (Linux будет преимуществом), знание сетевых технологий и коммуникабельность.

Оклад: 37 939 грн + надбавки и премии.

Дедлайн: до 31 июля 2026 года.

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