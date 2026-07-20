Оклады более 37 тысяч гривен: в ВАКС сообщили о наличии вакантных должностей
18:52, 20 июля 2026 61
Документы от кандидатов принимаются до 31 июля.
Высший антикоррупционный суд сообщил, что ищет специалистов в Управление информационных технологий и защиты информации аппарата ВАКС по двум направлениям:
Главный специалист сектора киберзащиты
- Что делать: мониторить киберугрозы и реагировать на инциденты, настраивать SIEM/EDR, проводить анализ уязвимостей и обучать работников кибергигиене.
- Требования: профильное высшее образование (ІТ/Кибербезопасность), понимание принципов сетевой безопасности, GPO, Active Directory, SIEM/EDR.
Главный специалист отдела технической поддержки
- Что делать: помогать пользователям, настраивать ПК, оргтехнику, комплексы видеоконференцсвязи и специальные программы (КП «Д-3»).
- Требования: высшее ІТ-образование, уверенное владение Windows (Linux будет преимуществом), знание сетевых технологий и коммуникабельность.
Оклад: 37 939 грн + надбавки и премии.
Дедлайн: до 31 июля 2026 года.
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