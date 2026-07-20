Оклади понад 37 тисяч гривень: у ВАКС повідомили про наявність вакантних посад

Документи від кандидатів приймаються до 31 липня.

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Вищий антикорупційний суд повідомив, що шукає фахівців в Управління інформаційних технологій та захисту інформації апарату ВАКС за двома напрямами:

Головний спеціаліст сектору кіберзахисту

Що робити: моніторити кіберзагрози та реагувати на інциденти, налаштовувати SIEM/EDR, проводити аналіз вразливостей і навчати працівників кібергігієні.

Вимоги: профільна вища освіта (ІТ/Кібербезпека), розуміння принципів мережевої безпеки, GPO, Active Directory, SIEM/EDR.

Головний спеціаліст відділу технічної підтримки

Що робити: допомагати користувачам, налаштовувати ПК, оргтехніку, комплекси відеоконференцзв’язку та спецпрограми (КП «Д-3»).

Вимоги: вища ІТ-освіта, впевнене володіння Windows (Linux буде плюсом), знання мережевих технологій та комунікабельність.

Оклад: 37 939 грн + надбавки та премії.

Дедлайн: до 31 липня 2026 року.

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