У секретаря міськради на Черкащині можуть конфіскувати елітні авто, оформлені на водія

Попри формальну реєстрацію автомобілів на іншу особу, саме посадовець користувався ними з моменту придбання.

Фото: nazk.gov.ua

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулася до Вищого антикорупційного суду із позовом про визнання необґрунтованими активів депутата, секретаря однієї з міських рад Черкаської області, на понад 7,4 млн грн. Про це повідомило Національне агентство з питань запобігання корупції.

Під час моніторингу способу життя НАЗК встановило, що посадовець користувався двома автомобілями преміумкласу — BMW X7 та Mercedes-Benz S 400, оформленими на його водія.

Попри формальну реєстрацію автомобілів на іншу особу, саме посадовець користувався ними з моменту придбання. Це підтверджується, зокрема:

- виданими на його ім’я довіреностями на право розпорядження транспортними засобами;

- даними про їх використання;

- встановленням індивідуальних номерних знаків із характерною для родини посадовця комбінацією символів;

- штрафами за порушення правил дорожнього руху;

- банківськими транзакціями за маршрутами руху автомобілів;

- відеоматеріалами журналістського розслідування.

Також встановлено ознаки штучного заниження вартості автомобілів у договорах купівлі-продажу: BMW X7 було придбано за 500 тис. грн, а Mercedes-Benz S 400 — за 50 тис. грн, тоді як їх ринкова вартість становила понад 7,4 млн грн.

Аналіз доходів і майнового стану посадовця, членів його сім’ї та номінального власника засвідчив відсутність достатніх законних доходів для придбання таких активів.

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