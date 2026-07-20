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У секретаря горсовета в Черкасской области могут конфисковать элитные авто, оформленные на водителя

18:37, 20 июля 2026 125
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Несмотря на формальную регистрацию автомобилей на другое лицо, именно должностное лицо пользовалось ими с момента приобретения.
У секретаря горсовета в Черкасской области могут конфисковать элитные авто, оформленные на водителя
Фото: nazk.gov.ua
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Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов депутата, секретаря одного из городских советов Черкасской области на сумму более 7,4 млн грн. Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

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Во время мониторинга образа жизни НАЗК установило, что должностное лицо пользовалось двумя автомобилями премиум-класса — BMW X7 и Mercedes-Benz S 400, оформленными на его водителя.

Несмотря на формальную регистрацию автомобилей на другое лицо, именно должностное лицо пользовалось ими с момента приобретения. Это подтверждается, в частности:

  • выданными на его имя доверенностями на право распоряжения транспортными средствами;
  • данными об их использовании;
  • установлением индивидуальных номерных знаков с характерной для семьи должностного лица комбинацией символов;
  • штрафами за нарушение правил дорожного движения;
  • банковскими транзакциями по маршрутам движения автомобилей;
  • видеоматериалами журналистского расследования.

Также установлены признаки искусственного занижения стоимости автомобилей в договорах купли-продажи: BMW X7 был приобретен за 500 тыс. грн, а Mercedes-Benz S 400 — за 50 тыс. грн, тогда как их рыночная стоимость составляла более 7,4 млн грн.

Анализ доходов и имущественного состояния должностного лица, членов его семьи и номинального владельца показал отсутствие достаточных законных доходов для приобретения таких активов.

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