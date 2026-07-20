У секретаря горсовета в Черкасской области могут конфисковать элитные авто, оформленные на водителя

Несмотря на формальную регистрацию автомобилей на другое лицо, именно должностное лицо пользовалось ими с момента приобретения.

Фото: nazk.gov.ua

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Специализированная антикоррупционная прокуратура обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов депутата, секретаря одного из городских советов Черкасской области на сумму более 7,4 млн грн. Об этом сообщило Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Во время мониторинга образа жизни НАЗК установило, что должностное лицо пользовалось двумя автомобилями премиум-класса — BMW X7 и Mercedes-Benz S 400, оформленными на его водителя.

Несмотря на формальную регистрацию автомобилей на другое лицо, именно должностное лицо пользовалось ими с момента приобретения. Это подтверждается, в частности:

выданными на его имя доверенностями на право распоряжения транспортными средствами;

данными об их использовании;

установлением индивидуальных номерных знаков с характерной для семьи должностного лица комбинацией символов;

штрафами за нарушение правил дорожного движения;

банковскими транзакциями по маршрутам движения автомобилей;

видеоматериалами журналистского расследования.

Также установлены признаки искусственного занижения стоимости автомобилей в договорах купли-продажи: BMW X7 был приобретен за 500 тыс. грн, а Mercedes-Benz S 400 — за 50 тыс. грн, тогда как их рыночная стоимость составляла более 7,4 млн грн.

Анализ доходов и имущественного состояния должностного лица, членов его семьи и номинального владельца показал отсутствие достаточных законных доходов для приобретения таких активов.

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