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Минобороны отказало семье погибшего военного в выплате из-за алкоголя, хотя причиной смерти стал инсульт.

15:50, 20 июля 2026 77
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Суд объяснил, при каких условиях алкоголь в крови военнослужащего может стать основанием для отказа в выплате его семье.
Минобороны отказало семье погибшего военного в выплате из-за алкоголя, хотя причиной смерти стал инсульт.
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Выявление алкоголя в крови военнослужащего, который умер от инсульта во время прохождения военной службы, само по себе не является достаточным основанием для отказа его семье в назначении единовременной денежной помощи. Министерство обороны должно доказать наличие причинно-следственной связи между состоянием алкогольного опьянения, действиями военнослужащего и наступлением смерти. К такому выводу пришел Ровенский окружной административный суд, отменив решение Минобороны об отказе в назначении выплаты супруге умершего военнослужащего.

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Суд рассмотрел иск супруги военнослужащего к Минобороны, которое отказало ей в назначении единовременной денежной помощи после смерти мужа в период прохождения военной службы. Основанием для отказа стало то, что во время судебно-токсикологического исследования в крови военнослужащего был обнаружен этиловый спирт в концентрации 1,02 промилле.

Обстоятельства дела

Истец является супругой военнослужащего Вооруженных Сил Украины, который проходил службу в воинской части. В мае 2024 года он умер в период прохождения военной службы. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стали отек головного мозга и субарахноидальное кровоизлияние из левой средней мозговой артерии, то есть острое нарушение мозгового кровообращения (геморрагический инсульт).

Воинская часть исключила военнослужащего из списков личного состава в связи со смертью, связанной с исполнением обязанностей военной службы. В свою очередь военно-врачебная комиссия установила причинную связь заболевания, приведшего к смерти военнослужащего, с прохождением военной службы. В акте служебного расследования также указано, что смерть связана с исполнением обязанностей военной службы, вина военнослужащего отсутствует, а нарушений воинской дисциплины или требований уставов Вооруженных Сил Украины не установлено.

После смерти мужа его супруга обратилась через территориальный центр комплектования и социальной поддержки с заявлением о назначении единовременной денежной помощи.

Однако комиссия Министерства обороны отказала в выплате. Ведомство сослалось на то, что в крови умершего был обнаружен этиловый спирт, а употребление алкогольных напитков или исполнение военной службы в состоянии алкогольного опьянения является административным правонарушением. По мнению Минобороны, это исключало право членов семьи на получение единовременной денежной помощи.

Что установил суд

Суд обратил внимание, что закон действительно предусматривает случаи, когда единовременная денежная помощь не назначается. В частности, если смерть военнослужащего является следствием совершения им административного правонарушения или действий в состоянии алкогольного опьянения.

Вместе с тем суд подчеркнул, что ограничение, предусмотренное статьей 16-4 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», применяется лишь тогда, когда доказано, что смерть наступила именно вследствие поведения военнослужащего в состоянии алкогольного опьянения, а не только из-за формального установления такого состояния.

Суд отметил, что для отказа в выплате необходимо установить объективную причинно-следственную связь между состоянием алкогольного опьянения, поведением военнослужащего и наступлением смерти. Именно эта связь является определяющей при решении вопроса о праве членов семьи на единовременную денежную помощь.

Такой подход, как отметил суд, соответствует правовым выводам Верховного Суда, который неоднократно подчеркивал, что сам по себе факт пребывания военнослужащего в состоянии алкогольного опьянения не является самостоятельным основанием для отказа в назначении единовременной денежной помощи членам его семьи.

Почему суд признал отказ незаконным

Суд установил, что врачебное свидетельство определяет причиной смерти военнослужащего субарахноидальное кровоизлияние и отек головного мозга. В акте служебного расследования указано, что сведения о пребывании военнослужащего в состоянии алкогольного или наркотического опьянения отсутствуют, а также зафиксировано, что вина военнослужащего отсутствует, нарушений воинской дисциплины и требований уставов Вооруженных Сил Украины не установлено. Кроме того, служебное расследование пришло к выводу, что смерть связана с исполнением обязанностей военной службы.

Вместе с тем Министерство обороны не представило ни одного доказательства, который бы подтверждал причинно-следственную связь между пребыванием военнослужащего в состоянии алкогольного опьянения, его поведением и наступлением смерти. Также ответчик не доказал, что военнослужащий был привлечен к административной ответственности по статье 172-20 КоАП Украины.

При таких обстоятельствах дела № 460/5532/26 суд пришел к выводу, что правовых оснований считать смерть военнослужащего следствием административного правонарушения или его поведения в состоянии алкогольного опьянения Министерство обороны не доказало, а потому решение об отказе в выплате было принято без надлежащего правового обоснования.

Что решил суд

Ровенский окружной административный суд частично удовлетворил иск.

Суд признал противоправным и отменил решение комиссии Министерства обороны Украины об отказе в назначении единовременной денежной помощи супруге умершего военнослужащего.

Вместе с тем суд не обязал Министерство обороны непосредственно назначить и выплатить помощь. Суд отметил, что не проверял наличие или отсутствие иных возможных оснований для отказа, предусмотренных законом. Поэтому надлежащим способом защиты нарушенного права он определил повторное рассмотрение заявления и представленных документов с учетом правовых выводов, изложенных в данном решении.

Также суд взыскал с Министерства обороны в пользу истца 1331,20 грн судебного сбора.

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