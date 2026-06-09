На Одесчине НМТ длился 13 часов: Дмитрий Лубинец заявил о провале системы проведения тестирования

Из-за постоянных остановок НМТ продолжался с 09:00 до примерно 22:00.

Фото: facebook.com/dmytro.lubinets

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Воздушная тревога в Одесской области фактически сорвала нормальное проведение НМТ — дети были вынуждены находиться в укрытиях почти 13 часов. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Он отметил, что в Представительство в Одесской области поступила информация о грубых нарушениях во время организации тестирования в одном из экзаменационных центров.

По его словам, помещение, где проводился НМТ, оказалось фактически не готовым к условиям военного положения и регулярным воздушным тревогам.

«Из-за постоянных остановок процедура длилась с 09:00 до примерно 22:00 — более 13 часов непрерывного стресса для детей», — заявил он.

По словам участников, все это время им не обеспечили даже базовых условий — доступа к воде и питанию. Связь с родителями была существенно ограничена: обратиться могли только отдельные дети, которым стало плохо.

«Отдельно — ситуация с детьми-сиротами, которые фактически остались полностью без какой-либо поддержки во время многочасового пребывания в центре тестирования.

Позже благодаря личной инициативе учителей и родителей участникам все же удалось обеспечить доступ к питьевой воде и пище. Также неравнодушие и принцип „чужих детей не бывает“ позволили хотя бы частично обеспечить водой и едой детей-сирот и тех, чьи родители не смогли это привезти.

После такого марафона дети сообщают о критическом истощении, потере концентрации и невозможности нормально выполнять задания. Последние блоки выполнялись в состоянии крайней усталости. Это ставит под сомнение объективность результатов, равенство условий для всех участников и саму справедливость оценивания.

По имеющейся информации, участникам предложили дополнительную сессию НМТ — без четких дат и гарантий, что ситуация не повторится.

Это недопустимый провал системы проведения НМТ в условиях военного положения, который не обеспечивает детям ни безопасности, ни базовых условий, ни равных возможностей и фактически нарушает права детей. Такая организация тестирования является неприемлемой и требует немедленного реагирования МОН и пересмотра процедур», — заявил Дмитрий Лубинец.

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