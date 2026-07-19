Кто подписывает налоговую декларацию и когда можно делегировать это право другому лицу

Бывают случаи, когда достаточно одной подписи, а бывают — когда нет: объясняем правила Налогового кодекса.

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Налоговая декларация юридического лица должна содержать подписи определенных законодательством должностных лиц. При этом порядок ее подписания зависит от того, кто ведет бухгалтерский учет, делегировано ли право подписи другому лицу и в какой форме подается отчетность — бумажной или электронной. «Судебно-юридическая газета» проанализировала нормы Налогового кодекса Украины и объясняет, кто именно должен подписывать декларацию, когда достаточно подписи только руководителя и как правильно оформить полномочия уполномоченного лица.

Как можно подать налоговую декларацию

В соответствии с пунктом 49.3 статьи 49 Налогового кодекса Украины налогоплательщик, если иное не предусмотрено Кодексом, может подать налоговую декларацию:

лично или через уполномоченное лицо;

средствами электронной связи в электронной форме с соблюдением требований законов Украины «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах».

Налоговая декларация составляется по форме, утвержденной в порядке, определенном Налоговым кодексом, которая действует на момент ее подачи. Она должна содержать все обязательные реквизиты и соответствовать требованиям конкретного налога или сбора.

К обязательным реквизитам, определенным пунктом 48.3 статьи 48 НКУ, относятся, в частности, подписи налогоплательщика или определенных Кодексом должностных лиц, а также печать налогоплательщика — при ее наличии.

Кто должен подписывать налоговую декларацию

Подпункт 48.5.1 пункта 48.5 статьи 48 НКУ устанавливает, что налоговая декларация юридического лица должна быть подписана:

руководителем налогоплательщика или уполномоченным лицом;

лицом, ответственным за ведение бухгалтерского учета и представление налоговой декларации в контролирующий орган.

Если бухгалтерский учет ведет непосредственно руководитель предприятия и именно он подает декларацию, документ подписывает только руководитель.

Подтверждением подлинности налоговой отчетности является собственноручная подпись уполномоченного лица на документе в бумажной форме либо квалифицированная или усовершенствованная электронная подпись, основанная на квалифицированном сертификате электронной подписи, если декларация подается в электронной форме.

Откуда берутся сведения о руководителе и уполномоченных лицах

Статьи 64 и 66 Налогового кодекса предусматривают, что информацию о руководителе юридического лица и других лицах, имеющих право действовать от его имени, контролирующие органы получают из Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований в порядке информационного взаимодействия.

Кто может действовать от имени налогоплательщика

Согласно статье 19 НКУ налогоплательщик имеет право вести дела, связанные с уплатой налогов, как лично, так и через своего представителя. Личное участие не лишает права пользоваться услугами представителя, так же как участие представителя не исключает личного участия налогоплательщика.

Представителями признаются лица, которые могут осуществлять представительство законных интересов налогоплательщика и вести дела, связанные с уплатой налогов, на основании закона или доверенности. Такие лица пользуются всеми правами, установленными Налоговым кодексом для налогоплательщиков.

В соответствии со статьей 246 Гражданского кодекса Украины доверенность от имени юридического лица выдается ее органом или другим лицом, уполномоченным на это ее учредительными документами.

Как предоставить право подписи другому лицу

Налоговый кодекс предусматривает, что руководитель определяет и может изменять перечень уполномоченных лиц, имеющих право подписывать, подавать и получать документы и информацию через Электронный кабинет от имени налогоплательщика, а также определяет объем их полномочий.

Если право подписи электронных документов делегируется другому лицу, необходимо уведомить об этом контролирующий орган путем подачи в электронной форме Уведомления о предоставлении информации относительно квалифицированной или усовершенствованной электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи.

Такое уведомление подается по форме J1391105 в соответствии с Порядком обмена электронными документами с контролирующими органами, утвержденным приказом Министерства финансов Украины от 6 июня 2017 года №557.

Какой вывод

Таким образом, налоговая декларация юридического лица должна содержать подпись:

руководителя, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр, или уполномоченного им лица;

главного бухгалтера либо другого лица, ответственного за ведение бухгалтерского учета.

При этом право подписания декларации уполномоченным лицом оформляется по-разному в зависимости от способа подачи документов:

в бумажной форме — путем выдачи доверенности руководителем юридического лица или другим лицом, уполномоченным на это ее учредительными документами;

в электронной форме — путем подачи в контролирующий орган Уведомления по форме J1391105 о предоставлении права электронной подписи.

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