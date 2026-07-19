Верховный Суд признал незаконным уменьшение «чернобыльской» доплаты к пенсии из-за закона о бюджете

КАС ВС подтвердил право пенсионера на повышение в размере двух прожиточных минимумов.

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Кассационный административный суд в составе Верховного Суда пришел к выводу, что положения статьи 45 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» не могут быть основанием для уменьшения размера повышения к пенсии, гарантированного статьей 39 Закона Украины «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы». Суд подчеркнул, что изменять размеры таких социальных гарантий можно только путем внесения изменений в специальный закон, а не законом о государственном бюджете.

Неработающий пенсионер из Житомирской области, имеющий статус пострадавшего вследствие Чернобыльской катастрофы и проживающий в зоне гарантированного добровольного отселения, обратился в суд после того, как с 1 января 2025 года Пенсионный фонд начал выплачивать ему повышение к пенсии в фиксированном размере 2361 грн вместо суммы, предусмотренной статьей 39 Закона №796-XII. Истец просил обязать Пенсионный фонд осуществлять начисление и выплату повышения в размере двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января соответствующего календарного года, начиная с 18 июля 2025 года.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска. Они исходили из того, что после вступления в силу статьи 45 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» Пенсионный фонд правомерно применил установленный этой нормой фиксированный размер повышения — 2361 грн.

Однако Верховный Суд с таким подходом не согласился, отменил решения судов предыдущих инстанций и принял новое решение об удовлетворении иска.

Что отметил Верховный Суд

Кассационный административный суд напомнил, что после принятия решения Конституционного Суда Украины от 17 июля 2018 года №6-р/2018 возобновила действие редакция статьи 39 Закона №796-XII, действовавшая до 1 января 2015 года. Именно эта редакция статьи 39 предусматривает право неработающих пенсионеров, проживающих на территориях радиоактивного загрязнения, на повышение к пенсии.

Верховный Суд также обратил внимание на вопрос определения расчетной величины, применяемой для исчисления этого повышения.

Коллегия судей указала, что после вступления в силу Закона №1774-VIII минимальная заработная плата больше не применяется как расчетная величина для определения других выплат. Поэтому при определении размера повышения к пенсии по статье 39 Закона №796-XII должен применяться прожиточный минимум для трудоспособных лиц, установленный на 1 января соответствующего календарного года, а не минимальная заработная плата. Суд подчеркнул, что речь идет не об изменении содержания социальной гарантии, а о применении определенной законом новой расчетной величины.

Вместе с тем Верховный Суд признал ошибочными выводы судов предыдущих инстанций относительно применения статьи 45 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2025 год».

Суд отметил, что Конституционный Суд Украины неоднократно подчеркивал: государство не может отменять или уменьшать установленные законом социальные гарантии путем принятия закона о государственном бюджете. Если законодатель намерен изменить размер льгот или компенсаций, такие изменения должны вноситься именно в специальный закон, регулирующий соответствующие правоотношения. Поэтому Верховный Суд пришел к выводу, что положения статьи 45 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» не могут быть основанием для уменьшения размера повышения к пенсии, гарантированного статьей 39 Закона №796-XII.

Коллегия судей также отметила, что аналогичный правовой вывод относительно соотношения статьи 39 Закона №796-XII и статьи 45 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2025 год» уже был изложен Верховным Судом в постановлении от 2 июня 2026 года по делу №460/377/25.

Решение суда

Верховный Суд удовлетворил кассационную жалобу, отменил решение Житомирского окружного административного суда и постановление Седьмого апелляционного административного суда и принял новое решение.

Суд признал противоправными действия Главного управления Пенсионного фонда Украины в Житомирской области относительно неначисления и невыплаты истцу повышения к пенсии, предусмотренного статьей 39 Закона №796-XII.

Также Верховный Суд обязал Пенсионный фонд с 18 июля 2025 года осуществить начисление и выплату истцу повышения к пенсии как неработающему пенсионеру, проживающему на территории радиоактивного загрязнения, в размере двух прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января соответствующего календарного года.

Постановление Верховного Суда по делу №240/22191/25 вступило в законную силу со дня его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

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