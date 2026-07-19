Заплатили 17 тысяч грн штрафа ТЦК, а суд его отменил: можно ли вернуть деньги

Если постановление ТЦК об административном штрафе была отменена, уплаченные денежные средства можно вернуть через суд.

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Хмельницкий горрайонный суд пришел к выводу, что если постановление о наложении административного штрафа было отменено судом, а уплаченные по нему денежные средства остались в государственном бюджете, лицо имеет право требовать их возврата как безосновательно сохраненных (удержанных) денежных средств на основании статьи 1212 ГК Украины. Суд также отметил, что в таком случае не применяется порядок возврата ошибочно или излишне зачисленных средств, предусмотренный Порядком №787, поскольку после отмены постановления правовое основание для удержания этих средств государством отпало. Такой вывод соответствует правовой позиции Большой Палаты Верховного Суда.

Обстоятельства дела

В мае 2025 года территориальный центр комплектования и социальной поддержки вынес в отношении гражданина постановление о привлечении к административной ответственности по части 3 статьи 210 КУоАП и наложил штраф в размере 17 000 грн. Мужчина добровольно уплатил штраф в Государственный бюджет Украины.

Не согласившись с постановлением, он обжаловал его в суд. Решением Дунаевецкого районного суда Хмельницкой области постановление о привлечении к административной ответственности было отменено, а производство по делу об административном правонарушении — закрыто. После вступления этого решения в законную силу отпало правовое основание, на котором государство продолжало удерживать уплаченные денежные средства.

После этого гражданин обратился с заявлением о возврате денежных средств. Однако его обращение оставили без рассмотрения, указав на необходимость подачи заявления в орган, контролирующий поступление соответствующих бюджетных доходов. В свою очередь Главное управление Государственной казначейской службы также отказало в возврате денежных средств, сославшись на процедуру, установленную Порядком, утвержденным приказом Министерства финансов №787. После этого мужчина обратился в суд с иском о взыскании из Государственного бюджета Украины безосновательно сохраненных (удержанных) денежных средств.

Позиция Казначейства

Представитель Казначейства возражал против удовлетворения иска. Он указывал, что штраф был надлежащим образом зачислен в государственный бюджет, а его возврат должен осуществляться в соответствии с Порядком №787 — по представлению органа, контролирующего поступление соответствующих бюджетных доходов. По мнению ответчика, именно этот механизм является надлежащим способом возврата денежных средств после отмены постановления о наложении административного взыскания.

Что решил суд

Суд удовлетворил иск.

Он отметил, что в соответствии со статьей 1212 ГК Украины лицо, которое без достаточного правового основания приобрело или сохранило имущество за счет другого лица, обязано его вернуть. Эта норма применяется и тогда, когда правовое основание для приобретения или сохранения имущества впоследствии отпало. Именно такая ситуация возникла после отмены постановления о наложении административного штрафа.

Суд также обратил внимание на правовую позицию Большой Палаты Верховного Суда, изложенную в постановлении от 8 августа 2023 года по делу №910/5880/21. Большая Палата разъяснила, что Порядок №787 регулирует возврат ошибочно или излишне зачисленных в бюджет денежных средств. В то же время денежные средства, уплаченные во исполнение постановления о наложении административного взыскания, которое впоследствии было отменено, не являются ошибочно или излишне зачисленными. После отмены такого постановления они удерживаются в бюджете без достаточного правового основания, поэтому лицо имеет право требовать их возврата путем предъявления иска на основании статьи 1212 ГК Украины.

Кроме того, суд отметил, что по делу №910/5880/21 Большая Палата Верховного Суда отступила от вывода Верховного Суда, изложенного в постановлении от 10 июля 2019 года по делу №489/6624/15-ц, согласно которому возврат таких денежных средств должен был осуществляться исключительно во внесудебном порядке в соответствии с Порядком №787. Таким образом, Большая Палата сформировала новый подход к разрешению споров о возврате денежных средств, которые после отмены постановления о наложении штрафа безосновательно удерживаются в государственном бюджете.

Учитывая изложенное, Хмельницкий горрайонный суд взыскал из Государственного бюджета Украины в пользу истца 17 000 грн безосновательно сохраненных (удержанных) денежных средств, а также 1 331,20 грн уплаченного судебного сбора.

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