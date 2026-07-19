Сплатили 17 тисяч грн штрафу ТЦК, а суд його скасував: чи можна повернути гроші

Якщо постанова ТЦК про адміністративний штраф була скасована, сплачені кошти можна повернути через суд.

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Хмельницький міськрайонний суд дійшов висновку, що якщо постанова про накладення адміністративного штрафу була скасована судом, а сплачені за нею кошти залишилися у державному бюджеті, особа має право вимагати їх повернення як безпідставно збережених (утриманих) коштів на підставі статті 1212 ЦК України. Суд також зазначив, що в такому випадку не застосовується порядок повернення помилково або надміру зарахованих коштів, передбачений Порядком №787, оскільки після скасування постанови правова підстава для утримання цих коштів державою відпала. Такий висновок відповідає правовій позиції Великої Палати Верховного Суду.

Обставини справи

У травні 2025 року територіальний центр комплектування та соціальної підтримки виніс щодо громадянина постанову про притягнення до адміністративної відповідальності за частиною 3 статті 210 КУпАП та наклав штраф у розмірі 17 000 грн. Чоловік добровільно сплатив штраф до Державного бюджету України.

Не погодившись із постановою, він оскаржив її до суду. Рішенням Дунаєвецького районного суду Хмельницької області постанову про притягнення до адміністративної відповідальності було скасовано, а провадження у справі про адміністративне правопорушення — закрито. Після набрання цим рішенням законної сили відпала правова підстава, на якій держава продовжувала утримувати сплачені кошти.

Після цього громадянин звернувся із заявою про повернення коштів. Однак його звернення залишили без розгляду, вказавши на необхідність подання заяви до органу, який контролює справляння відповідних бюджетних надходжень. Своєю чергою Головне управління Державної казначейської служби також відмовило у поверненні коштів, пославшись на процедуру, визначену Порядком, затвердженим наказом Міністерства фінансів №787. Після цього чоловік звернувся до суду з позовом про стягнення з Державного бюджету України безпідставно збережених (утриманих) коштів.

Позиція Казначейства

Представник Казначейства заперечував проти позову. Він зазначав, що штраф був зарахований до державного бюджету належним чином, а його повернення має здійснюватися відповідно до Порядку №787 — за поданням органу, який контролює справляння відповідних надходжень бюджету. На думку відповідача, саме цей механізм є належним способом повернення коштів після скасування постанови про адміністративне стягнення.

Що вирішив суд

Суд задовольнив позов.

Він зазначив, що відповідно до статті 1212 ЦК України особа, яка без достатньої правової підстави набула або зберегла майно за рахунок іншої особи, зобов’язана його повернути. Ця норма застосовується і тоді, коли правова підстава для набуття чи збереження майна згодом відпала. Саме така ситуація виникла після скасування постанови про накладення адміністративного штрафу.

Суд у справі 674/309/26 також звернув увагу на правову позицію Великої Палати Верховного Суду, викладену у постанові від 8 серпня 2023 року у справі №910/5880/21. Велика Палата роз’яснила, що Порядок №787 регулює повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету коштів. Водночас кошти, сплачені на виконання постанови про адміністративне стягнення, яка згодом була скасована, не є помилково чи надміру зарахованими. Після скасування такої постанови вони утримуються у бюджеті без достатньої правової підстави, тому особа має право вимагати їх повернення шляхом пред’явлення позову на підставі статті 1212 ЦК України.

Крім того, суд зазначив, що у справі №910/5880/21 Велика Палата Верховного Суду відступила від висновку Верховного Суду, викладеного у постанові від 10 липня 2019 року у справі №489/6624/15-ц, згідно з яким повернення таких коштів мало здійснюватися виключно у позасудовому порядку за Порядком №787. Таким чином, Велика Палата сформувала новий підхід до вирішення спорів про повернення коштів, які після скасування постанови про накладення штрафу безпідставно утримуються у державному бюджеті.

З огляду на це Хмельницький міськрайонний суд стягнув з Державного бюджету України на користь позивача 17 000 грн безпідставно збережених (утриманих) коштів, а також 1 331,20 грн сплаченого судового збору.

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