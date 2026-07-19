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Не поспішайте здавати старий закордонний паспорт: є випадки, коли він ще знадобиться

22:00, 19 липня 2026 264
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Не всі знають: анульований закордонний паспорт можна залишити собі, але є умова.
Не поспішайте здавати старий закордонний паспорт: є випадки, коли він ще знадобиться
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Не всі знають, що після заміни закордонного паспорта старий документ не обов’язково вилучають назавжди. У низці випадків його можна залишити собі, зокрема якщо він містить чинні візи або важливу візову історію. Водночас такий паспорт уже не є дійсним для виїзду за кордон, а під час його анулювання застосовується спеціальна процедура.

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Скільки закордонних паспортів можна мати одночасно

Відповідно до законодавства України, громадянин України може одночасно мати не більше двох дійсних паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

У яких випадках анулюють закордонний паспорт

Закордонний паспорт підлягає анулюванню, якщо:

  • закінчився строк його дії;
  • змінилися персональні дані власника (крім додаткової змінної інформації).

Під час анулювання документа в його машинозчитувальній зоні пробивають щонайменше два отвори, що свідчить про недійсність паспорта.

Чи можна залишити анульований паспорт собі

Так. Законодавство дозволяє залишити анульований закордонний паспорт у власника за його письмовою заявою.

Це можливо, якщо:

  • у паспорті містяться чинні візи або важлива візова історія;
  • документ необхідний для оформлення чи продовження документів на проживання за кордоном.

Що потрібно зробити

Якщо ви хочете залишити анульований закордонний паспорт, про це необхідно повідомити адміністратора під час оформлення документів. У такому разі слід подати письмову заяву, після чого анульований документ можуть повернути власнику відповідно до вимог законодавства.

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