Не поспішайте здавати старий закордонний паспорт: є випадки, коли він ще знадобиться

Не всі знають: анульований закордонний паспорт можна залишити собі, але є умова.

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Не всі знають, що після заміни закордонного паспорта старий документ не обов’язково вилучають назавжди. У низці випадків його можна залишити собі, зокрема якщо він містить чинні візи або важливу візову історію. Водночас такий паспорт уже не є дійсним для виїзду за кордон, а під час його анулювання застосовується спеціальна процедура.

Скільки закордонних паспортів можна мати одночасно

Відповідно до законодавства України, громадянин України може одночасно мати не більше двох дійсних паспортів громадянина України для виїзду за кордон.

У яких випадках анулюють закордонний паспорт

Закордонний паспорт підлягає анулюванню, якщо:

закінчився строк його дії;

змінилися персональні дані власника (крім додаткової змінної інформації).

Під час анулювання документа в його машинозчитувальній зоні пробивають щонайменше два отвори, що свідчить про недійсність паспорта.

Чи можна залишити анульований паспорт собі

Так. Законодавство дозволяє залишити анульований закордонний паспорт у власника за його письмовою заявою.

Це можливо, якщо:

у паспорті містяться чинні візи або важлива візова історія;

документ необхідний для оформлення чи продовження документів на проживання за кордоном.

Що потрібно зробити

Якщо ви хочете залишити анульований закордонний паспорт, про це необхідно повідомити адміністратора під час оформлення документів. У такому разі слід подати письмову заяву, після чого анульований документ можуть повернути власнику відповідно до вимог законодавства.

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